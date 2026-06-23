30 जून की डेडलाइन, 12 लाख मजदूर और 1194 कर्मचारियों का भविष्य दांव पर, हिमाचल में नई योजना पर सियासी संग्राम तेज
केंद्र सरकार ने वीबी-जीराम-जी योजना को 30 जून तक राज्यों को नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह प्रस्तावित वीबी-जीराम-जी (VB G RAM G Scheme) योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज किए जाने के बाद प्रदेश में चिंता बढ़ गई है. यदि नई व्यवस्था मौजूदा स्वरूप में लागू होती है तो इसका सीधा असर करीब 12 लाख मजदूरों पर पड़ सकता है, जो वर्षों से मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते रहे हैं. 30 जून तक राज्यों को नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं और केंद्र ने साफ कर दिया है कि बजट आवंटन उसी राज्य को मिलेगा, जो समय रहते नई योजना को लागू करेगा. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सामने एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई है. हालांकि इस प्रस्तावित योजना के कई प्रावधानों पर प्रदेश सरकार ने कई गंभीर आपत्ति जताई है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य के हितों और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. मजदूरी दर से लेकर रोजगार की गारंटी, मानव दिवसों की संख्या और हजारों कर्मचारियों के भविष्य तक कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर राज्य सरकार केंद्र से टकराव का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार दिखाई दे रही है.
मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखें. राज्य सरकार का तर्क है कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान मजदूरी दरें पर्याप्त नहीं हैं. वहीं, नई योजना के तहत मानव दिवसों में संभावित कटौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है. यही नहीं, मनरेगा से जुड़े 1194 कर्मचारियों के भविष्य और वेतन भुगतान को लेकर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.
इन सभी सवालों और आशंकाओं के बीच हिमाचल सरकार ने अब ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है. इस समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू और निदेशक राघव शर्मा भी सदस्य होंगे, जो 29 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
इस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि प्रदेश वीबी-जीराम-जी योजना को किस स्वरूप में स्वीकार करेगा या फिर केंद्र के सामने किन शर्तों के साथ अपना पक्ष रखेगा. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई योजना ग्रामीण रोजगार की गारंटी को मजबूत करेगी या फिर लाखों मजदूरों की आय और भविष्य पर संकट की नई कहानी लिखेगी?
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