दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा उज्जैन, 80 किमी लंबे कॉरिडोर को केंद्र की मंजूरी

फोरलेन कारीडोर के जरिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जुड़ेगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से, केंद्रीय कैबिनेट में रोड प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा उज्जैन (Credit: NHAI/PWD)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

भोपाल: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बाबा महाकाल की नगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है. इसी कड़ी में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

3 हजार 839 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फोरलेन से आगामी सिंहस्थ में उज्जैन की कनेक्टिविटी शानदार तो होगी ही, साथ ही मालवा अंचल में औद्योगिक विकास में और गति आएगी. मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि यह स्वीकृति इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. क्योंकि आगामी सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा.

मालवा अंचल के औद्योगिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार, धार झाबुआ को फायदा (Credit: NHAI/PWD)

हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत मिली कैबिनेट मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा इस फोरलेन की मंजूरी हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत दी गयी है. कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत एन एच 752डी पर बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन के फोरलेन निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना के तहत 80.45 किमी लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 3 हजार 839 करोड होगी. यह कारीडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी फोललेन कनेक्टिविटी देगा.

क्या है हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM)
भारत में सड़क परियोजना के लिए पीपीपी माॅडल के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) एनएचएआई द्वारा जनवरी 2016 में शुरू किया गया था. इसके तहत सड़क निर्माण में 40% राशि सरकार द्वारा दी जाती है और बाकी 60% राशि निजी डेवलपर द्वारा BOT-Annuity के तहत इकट्ठा की जाती है. ये माॅडल सरकार पर वित्तीय जोखिम कम करता है और डेवलपर्स को मददगार होता है.

हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत मिली कैबिनेट मंजूरी (Credit: NHAI/PWD)

इस परियोजना के तहत सड़क निर्माण लागत का 40% हिस्सा NHAI द्वारा निर्माण कार्य के दौरान 5 किश्तों में दिया जाता है, शेष 60% राशि डेवलपर जुटाता है. इस माॅडल में परियोजना से संबंधित जोखिम सरकार और डेवलपर दोनों के होते हैं. इस माॅडल का उपयोग प्रमुख रूप से रूकी हुई सड़क परियोजना को फिर से पटरी पर लाने के लिए किया जाता है.

हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत मिली कैबिनेट मंजूरी (Credit: NHAI/PWD)

कनेक्टिविटी से यह मिलेंगी सुविधाएं

  1. - उज्जैन की फोरलेन के जरिए दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे से होगी कनेक्टिविटी.
  2. - कुल लागत 3 हजार 839 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट है.
  3. - सड़क मार्ग की कुल लंबाई 80.45 किलोमीटर है.
  4. - हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत पीपीपी मोड पर बनेगा फोरलेन.
  5. - एन एच 752डी पर टिमरवानी इंटरचेंज तक उज्जैन से सीधी कनेक्टिविटी.
  6. - बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन के लिए फोरलेन निर्माण.
  7. - मालवा अंचल के औद्योगिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार, धार झाबुआ को फायदा.
  8. - आगामी सिंहस्थ 2028 में आवागमन होगा सुविधाजनक.

मुख्यमंत्री ने माना प्रधानमंत्री का आभार
आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से उज्जैन की कनेक्टिविटी वाली फोरलेन को मंजूरी पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना. उन्होंने कहा है कि, ''ये फोरलेन कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के टिमरवानी इंटरचेंज तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इस फोरलेन कारीडोर से इंदौर, उज्जैन, देवास और पीथमपुर के औद्योगिक केंद्र तक पहुंच आसान होगी और धार-झाबुआ जिलों के आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी.''

