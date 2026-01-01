ETV Bharat / state

ट्रंप टैरिफ वार से उबरेगा आगरा का शूज कारोबार, केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट के खोले नए द्वार

कारोबारियों की गुहार पर अलग-अलग देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रही सरकार, क्वालिटी और चलन के हिसाब से शूज होंगे तैयार

शूज कारोबार को बूस्टर मिलने की उम्मीद. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 3:53 PM IST

आगरा: अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे आगरा के शूज कारोबार को नए साल में बूस्टर मिलने की उम्मीद है. शूज कारोबारियों की गुहार पर केंद्र सरकार लगातार अलग-अलग देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रही है. जो टैरिफ वार का तोड़ माना जा रहा है. सरकार के इस कदम से शूज कारोबारी खुश हैं. उनका कहना है कि शूज एक्सपोर्ट कारोबार के लिए एफटीए एक बूस्टर डोज की तरह है. एक्सपोर्ट कारोबार की कमी की भरपाई और कारोबार में तेजी से ग्रोथ होगी.

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया तो आगरा का शूज कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया. पुराने आर्डर रुक गए. इसके साथ ही विंटर और समर सीजन में एक्सपोर्ट की बुकिंग प्रभावित हुई. अमेरिका में एक्सपोर्ट न होने से कारोबार 15 प्रतिशत गिर गया. अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाल नेके लिए सरकार के एफटीए करने के साथ ही आगरा में शूज कारोबारियों ने एक्सपोर्ट कारोबार को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई है.

आगरा के शूज कारोबार पर अमेरिकी टैरिफ का असर. (ETV Bharat)

300 करोड़ के कारोबार पर असरः बता दें कि आगरा से अमेरिका में शूज और शूज कंपोनेट का कारोबार बीते सालों में लगातार बढ़ रहा था. जो करीब 300 करोड रुपए तक पहुंच गया था. अब अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया तो ऑर्डर रुक गए और नई बुकिंग भी नहीं हुई. जिससे आगरा के लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट बुरा असर हुआ है. अमेरिकी टैरिफ के बीच सरकार ने शू कंपोनेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. जिससे शूज कारोबारियों को राहत मिली है. शूज कारोबारियों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ वार को लेकर नए देश में संभावनाएं तलाश रहे हैं. जिससे कारोबार को पटरी पा ला सकें.

आगरा में जूता बनाता कारीगर.
आगरा में जूता बनाता कारीगर. (ETV Bharat)

एफटीए से टैरिफ पर काउंटर अटैकः आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एफमेक) अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि टैरिफ वार से आगरा के शूज कारोबार पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है. आगरा से अमेरिका अच्छी संख्या में एक्सपोर्ट होता था. अब शूज पर टैरिफ अधिक हुआ तो आगरा का एक्सपोर्ट कारोबार प्रभावित हुआ. ऐसे में सरकार दूसरे अन्य देशों के साथ एफटीए कर रही है. इससे नए देशों में एक्सपोर्ट के अवसर मिलेंगे. केंद्र सरकार ने एफटीए से टैरिफ पर काउंटर अटैक किया है. इससे एक्सपोर्ट कारोबार पटरी पर आने की संभावना है. अब आगरा में ऐसा शूज तैयार कर रहे हैं. अमेरिका के लोग हमारा शूज महंगी कीमत पर खरीदें. शूज की क्वॉलिटी के साथ ही उसकी डिजाइन को लेकर नए कदम उठाए हैं.

आगरा से अमेरिका कारोबार के आंकड़े.
आगरा से अमेरिका कारोबार के आंकड़े. (ETV Bharat)

एफटीए से एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ेगाः गोपाल गुप्ता ने बताया कि टैरिफ की वजह से आगरा का शूज एक्सपोर्ट कारोबार करीब 15 प्रतिशत गिर गया था. इसके साथ ही एक्सपोर्ट कारोबार में 15 प्रतिशत से अधिक की उम्मीद थी, वो भी धराशायी हो गई थी. ऐसे में कई यूनिट में काम प्रभावित हुआ तो इसका असर कर्मचारियों पर भी हुआ. केंद्र सरकार की ओर से टैरिफ को लेकर अभी सात देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. जिनमें से अभी चार देशों में एफटीए लागू भी हो गया है. जिनमें न्यूजीलैंड, ओमान समेत अन्य देश शामिल है. इसके साथ ही तीन देश के साथ ही जल्द एफटीएपफ लागू हो जाएगा. जिससे आगरा का शूज एक्सपोर्ट बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे.

नए साल में अच्छे परिणाम की उम्मीदः केंद्र सरकार के फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने बताया कि लगातार केंद्र सरकार और परिषद की ओर से शू कारोबार की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. नए साल में कई अच्छे परिणाम मिलेंगे. जिससे आगरा शूज कारोबार बूम करेगा. सरकार ने अमेरिका के टैरिफ वार को काउंटर करने के लिए तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किए जा रहे हैं. इससे देश से एक्सपोर्ट बेहतर किया जाए. जिससे जो इंडस्ट्रीज टैरिफ वार से प्रभावित हुई थीं, उन्हें नए देशों में एक्सपोर्ट के अवसर मिलेंगे. जो एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, उसकी भरपाई हो सकेंगी.

भारत फुटवियर का 11वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देशः दुनिया में 17.7 बिलियन जोड़ी जूतों का उत्पादन होता है. जिनमें से 11.63% जूतों की जोड़ी भारत के कारोबारी तैयार करते हैं. चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूता उत्पादक है. भारत ने साल 2022 में 3.13 बिलियन डॉलर के फुटवियर का एक्सपोर्ट किया था. विश्व में भारत का फुटवियर एक्सपोर्ट में 11वां स्थान है.

संपादक की पसंद

