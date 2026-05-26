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PM की अपील पर तमाशा कर रहे हैं BJP के मंत्री और मुख्यमंत्री, जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा- अशोक गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, PM मोदी को खुलकर बताना चाहिए कि हमारी क्या मजबूरी है जो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं.

पूर्व मुख्यममंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यममंत्री अशोक गहलोत (फोटो सोर्स.- सोशल मीडिया (अशोक गहलोत x हैंडल))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 11:55 AM IST

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जयपुर : वैश्विक संकट के बीच देश में लगातार पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं रसोई गैस की किल्लत भी बनी हुई है. जिसके चलते देश और प्रदेश में पैनिक माहौल बना हुआ है. अब इस मुद्दे को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति और मजबूरी क्या है जो हमें पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं. जनता को समझ आएगा तो वो आपको पसंद करेगी.

गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर रवाना होने से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. राहुल गांधी और सभी विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है क्या मजबूरी है और आने वाले समय में हमें और क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि आपको क्या-क्या कदम उठाने हैं उसके बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और तमाम भाजपा के नेताओं का नाटक शुरू हो गया है. कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिक वाहन में जा रहा है. सब लोग तमाशा कर रहे हैं लेकिन इसका जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता है. अगर आप हकीकत में कोई त्याग करते हो तो उसका सीधा असर लोगों में होता है लेकिन यह लोग सिर्फ तमाशा कर रहे हैं.

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स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लोगों में गलतफहमी : गहलोत ने कहा कि कल पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए थे, आज सीएनजी के दाम बढ़ा दिए. यह क्या मजाक है. मोदी सरकार को खुलकर कहना चाहिए कि हमारी मजबूरी है, लोग उनकी बात को पसंद करेंगे और यह भी अच्छा संदेश जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो मांग की थी सरकार ने उसका जवाब दिया है. लेकिन यह लोग विपक्षी दलों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोगों में गलतफहमी पैदा हो रही है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में और कितना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा. इसलिए लोगों में तकलीफ हो रही है लोग पेट्रोल-डीजल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं. गहलोत ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों की स्थिति यह है कि वो एक बार में पूरा पेट्रोल-डीजल नहीं दे रहे हैं अगर कोई कोटा, जोधपुर, भरतपुर से जयपुर आता है तो उसे रास्ते में रुककर कर दो बार पेट्रोल लेना पड़ता है.

मदन राठौड़ का काम केवल झूठ बोलना : गहलोत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मदन राठौड़ का तो केवल यही काम रह गया है कि केवल झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो और कह दो कि कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ने से जनता दुखी है. लोगों को पेट्रोल- डीजल नहीं मिल रहा है, एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है. गांव के अंदर भी स्थिति खराब है. गैस एजेंसी वाले गांवों में कह रहे हैं कि हम जनता को क्या जवाब दे, भारत सरकार अपने स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है. गैस एजेंसी संचालक और पेट्रोल पंप संचालकों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जबकि गलती केंद्र और राज्य सरकारों की है.

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