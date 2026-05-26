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PM की अपील पर तमाशा कर रहे हैं BJP के मंत्री और मुख्यमंत्री, जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा- अशोक गहलोत

पूर्व मुख्यममंत्री अशोक गहलोत ( फोटो सोर्स.- सोशल मीडिया (अशोक गहलोत x हैंडल) )