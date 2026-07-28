झारखंड में कोल माइंस परियोजनाओं का असरः 5 साल में 6591 परिवारों का हुआ पुनर्वास, 1,108 करोड़ का वितरण
संसद के मानसून सत्र में झारखंड के राज्यसभा सांसद द्वारा कोल माइंस परियोजना के सवाल पर केंद्र ने अहम जानकारी साझा की है.
Published : July 28, 2026 at 7:59 PM IST
रांचीः झारखंड में कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार ने अहम जानकारी साझा की है.
संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान झारखंड में कोयला खनन परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हुए 6,591 परिवारों का पुनर्वास किया गया है. वहीं, इस दौरान पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था और अन्य मदों के तहत करीब 1,108 करोड़ रु का मुआवजा भी परियोजना प्रभावित परिवारों को दिया गया.
CIL की सहायक कंपनियों का रोल
झारखंड के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में शुमार बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और एनएलसीआईएलने मिलकर 1,791 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया. इन परिवारों को पुनर्वास, पुनर्व्यवस्था, भूमि और संपत्ति के बदले 587 करोड़ से अधिक की राशि दी गई. इसके अलावा सीसीएल ने 968 और ईसीएल ने 174 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया.
एनटीपीसी समूह की कोयला खदानों की भूमिका
सांसद के सवाल के जवाब में यह भी बताया गया कि एनटीपीसी समूह की झारखंड में संचालित तीन कोयला खदानों पकरी-बरवाडीह, चट्टी-बरियातू और केरंदारी से प्रभावित 4,800 परिवारों को पुनर्वास और मुआवजा योजनाओं का लाभ मिला. इन परियोजनाओं के तहत 520.80 करोड़ रु की राशि मुआवजे के रूप में वितरित की गई. वहीं, पचवारा साउथ ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में एनएलसीआईएल ने 86 परियोजना प्रभावित परिवारों को आवास के बदले मुआवजा दिया, जबकि 5 परिवारों को रोजगार के स्थान पर एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनर्वास से जुड़े मामलों का निपटारा केस-टू-केस आधार पर किया जाता है. साथ ही, परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समय पर समाधान हो सके. सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय और निगरानी की जा रही है.
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