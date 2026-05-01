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हिमाचल के डिप्टी CM के महकमे पर मोदी सरकार की मेहरबानी, 261 करोड़ की हुई बौछार

जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है.

Central Government Sanctioned Rs 261 crore to Himachal Jal Shakti Vibhag
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल (@Agnihotriinc)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:12 AM IST

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Updated : May 1, 2026 at 7:18 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के महकमे पर मोदी सरकार ने 261 करोड़ की सहायता की बौछार की है. जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार से हिमाचल को 261 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इस बात की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल के ज़रिए दी. उन्होंने सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है.

आधिकारिक फेसबुक हैंडल से केंद्र सरकरा को आभार

हिमाचल सरकार में जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सूबे के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी सरकार की ओर से दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से जानकारी साझा करते हुए लिखा, "जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को ₹261 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली. जिसमें ₹258 करोड़ का मुख्य बजट और ₹3.16 करोड़ की टोकन मदर सैंक्शन भी शामिल है. यह उपलब्धि केंद्र सरकार के साथ हमारे निरंतर समन्वय और प्रभावी प्रयासों का परिणाम है, जिससे प्रदेश में रुके पड़े कार्यों एवं भुगतान का रास्ता प्रशस्त होगा. सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल का आभार."

जल गुणवत्ता निगरानी-निरीक्षण के लिए इतने करोड़ की स्वीकृति

प्रदेश में मूलभूत विकास के लिए केंद्रीय मदद पर निर्भर हिमाचल को मिली इस सौगात में 146.91 करोड़ उन मल्टी विलेज स्कीम परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं, जिनका काम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है. इसके अलावा 31.56 करोड़ सिंगल-विलेज स्कीम और अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, 56.86 करोड़ रुपए योजना की सहयोग गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई है. इसके अलावा 22.74 करोड़ की स्वीकृति जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण के लिए की गई है. मिशन की शुरुआत को गति देने के लिए केंद्र ने 3.16 करोड़ की टोकन मदर सैंक्शन भी जारी की गई है.

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Last Updated : May 1, 2026 at 7:18 AM IST

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