ETV Bharat / state

हिमाचल के डिप्टी CM के महकमे पर मोदी सरकार की मेहरबानी, 261 करोड़ की हुई बौछार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के महकमे पर मोदी सरकार ने 261 करोड़ की सहायता की बौछार की है. जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार से हिमाचल को 261 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इस बात की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल के ज़रिए दी. उन्होंने सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है.

आधिकारिक फेसबुक हैंडल से केंद्र सरकरा को आभार

हिमाचल सरकार में जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सूबे के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी सरकार की ओर से दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से जानकारी साझा करते हुए लिखा, "जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को ₹261 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली. जिसमें ₹258 करोड़ का मुख्य बजट और ₹3.16 करोड़ की टोकन मदर सैंक्शन भी शामिल है. यह उपलब्धि केंद्र सरकार के साथ हमारे निरंतर समन्वय और प्रभावी प्रयासों का परिणाम है, जिससे प्रदेश में रुके पड़े कार्यों एवं भुगतान का रास्ता प्रशस्त होगा. सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल का आभार."