बिहार को 10,845 करोड़ का तोहफा, सबसे ज्यादा राशि पाने वाला बिहार दूसरे नंबर पर
केंद्र ने बिहार को कर हस्तांतरण के रूप में 10,845 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम किस्त दी. पढ़ें खबर-
Published : August 2, 2026 at 10:43 AM IST
पटना: केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए बिहार को 10,845 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई 1,09,019 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का हिस्सा है. बिहार को इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है.
वित्तीय स्थिति होगी मजबूत: केंद्र सरकार की ओर से 10 अगस्त को नियमित मासिक कर हस्तांतरण भी किया जाएगा, लेकिन यह राशि उससे पूरी तरह अलग है. वित्त मंत्रालय ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अग्रिम राशि जारी की है.
तेजी से होगा बिहार का विकास: केंद्र से मिली इस राशि से बिहार को बड़ी राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार इन दिनों राशि की कमी के कारण कई विकास योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं दे पा रही थी. अब विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेज करने में मदद मिलेगी.
महिला रोजगार योजना की नहीं मिली थी किस्त: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 18 लाख महिलाओं को जुलाई में 10,000 रुपये की पहली किस्त जारी करने की घोषणा मुख्यमंत्री स्तर पर की गई थी. दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के स्तर पर हो चुकी है, लेकिन राशि के अभाव में यह राशि महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई थी.
ठेकेदारों को मिलेगी भुगतान राशि: विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे थे और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों की भुगतान राशि भी रुकी हुई थी. अब केंद्र से मिली राशि से इन कार्यों में गति आने की उम्मीद है. यह राशि राज्य के विकास कार्यों सहित पूंजीगत खर्च में महत्वपूर्ण मदद करेगी. सरकार इसे सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं पर खर्च कर सकेगी.
यूपी के बाद बिहार को सबसे अधिक राशि: जारी की गई कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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