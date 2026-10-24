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लंबे इंतजार के बाद आई अफीम नीति, सिर्फ शर्त पूरी करने वाले किसानों को मिलेगा लाइसेंस

रतलाम: अफीम की खेती को लेकर केंद्र सरकार ने बहु प्रतीक्षित अफीम नीति 2026-27 शनिवार को जारी कर दी है. जिससे देश के सबसे बड़े अफीम उत्पादक इलाके में अफीम उत्पादक किसान इसकी फसल की बुवाई शुरू कर सकेंगे. हर साल जारी होने वाली अफीम नीति से ही क्षेत्र में बोई जाने वाली अफीम का रकबा और किसानों की श्रेणी तय होती है.

इस साल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली अफीम नीति में देरी होने की वजह से किसान चिंतित थे. लंबे इंतजार के बाद शनिवार को केंद्र सरकार ने अफीम नीति 2026-27 जारी कर दी है. सांसद सुधीर गुप्ता ने वीडियो जारी कर अफीम नीति के बारे में किसानों को जानकारी दी है.

मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम नीति लागू होने की जानकारी देते हुए बताया, "अफीम उत्पादक किसानों के लिए साल 2026-27 की अफीम नीति जारी की जा चुकी है. मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के करीब 54 हजार से अधिक किसानों को इस अफीम नीति का लाभ मिल सकेगा. ऐसे सभी किसानों को अफीम बुवाई का लाइसेंस मिल सकेगा. जिन्होंने पिछले वर्ष अफीम का 4.4 किग्रा का न्यूनतम उत्पादन सरकार को दिया था."

सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया, "ऐसे सभी अफीम खेती लाइसेंस धारी किसानों को 10 आरी का अफीम बुवाई की पात्रता रहेगी. जिन्होंने पिछले वर्ष अफीम का 4.4 किग्रा न्यूनतम उत्पादन सरकार को दिया था. 4.4 किग्रा से कम अफीम जमा करने वाले पट्टाधारी किसानों को इस वर्ष 5 आरी का सीपीएस पद्धति (केवल पोस्ता दाना और डोडा चूरा का उत्पादन) से खेती की पात्रता रहेगी.

मंदसौर, नीमच और रतलाम के 54 हजार किसानों को मिलेगा लाभ (ETV Bharat)

सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया, "खासकर सीपीएस पद्धति (केवल पोस्ता दाना और डोडा चूरा का उत्पादन) से खेती करने वाले किसानों को पिछले वर्ष के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चीरा लगाने की पद्धति का लाइसेंस मिल सकेगा. जिसमें 900 किलोग्राम डोडा चूरा प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन कर नाकोटिक्स विभाग को जमा करवाया गया था. हालांकि जिन किसानों के द्वारा 800 किलोग्राम डोडा चूरा प्रति हेक्टेयर से कम उत्पादन प्राप्त किया गया था उनके पट्टे स्थगित रहेंगे लेकिन इन पट्टों को काटा नहीं जाएगा."

बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ (ETV Bharat)

'बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ'

नारकोटिक्स के मामलों में दोष मुक्त हो चुके पूर्व लाइसेंस धारी किसानों को भी अफीम की खेती करने का लाइसेंस मिल सकेगा. अफीम उत्पादक किसानों के संगठन के पदाधिकारी नरसिंह डांगी ने बताया, "हालांकि अफीम नीति आने में देरी हुई है लेकिन किसानों में इस बात की संतुष्टि है कि सरकार के नियम और शर्तों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस वर्ष चीरा लगाकर अफीम की खेती करने का अवसर मिल रहा है. किसान अब बिना देरी के अपनी पात्रता के अनुसार अफीम की बुवाई शुरू कर सकेंगे."