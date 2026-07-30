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झारखंड को CAMPA से पांच साल में 3,310 करोड़ की मदद, 78 हजार हेक्टेयर उजड़ी वन भूमि हुई हरी-भरी, आखिर कैसे, देखें रिपोर्ट

रांचीः झारखंड में जंगलों के संरक्षण और खराब हो चुकी वन भूमि को फिर से विकसित करने के लिए पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी CAMPA के तहत 3,310.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा नगर वन योजना के तहत भी राज्य को 22.3 करोड़ रुपये की सहायता मिली है. यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में सांसद परिमल नाथवानी के एक सवाल के लिखित जवाब में दी गई.

वन क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है काम

केंद्र सरकार के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में झारखंड में 78,423.96 हेक्टेयर खराब वन भूमि का पुनर्जीवन किया गया. इस काम में प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन, क्षतिपूर्ति वनीकरण, मिट्टी और नमी संरक्षण के उपायों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वदेशी प्रजातियों का पौधारोपण किया गया. केंद्र सरकार का कहना है कि हरित भारत मिशन और नेशनल CAMPA जैसी योजनाओं के जरिए राज्यों को तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता देकर वन क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के तहत झारखंड की एक महत्वपूर्ण परियोजना को 24.73 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के दो वन क्षेत्रों और उन पर निर्भर समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना है.

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