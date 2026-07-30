झारखंड को CAMPA से पांच साल में 3,310 करोड़ की मदद, 78 हजार हेक्टेयर उजड़ी वन भूमि हुई हरी-भरी, आखिर कैसे, देखें रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में झारखंड में हजारों हेक्टेयर खराब वन भूमि को पुनर्जीवन करने का किया है.
Published : July 30, 2026 at 8:44 PM IST
रांचीः झारखंड में जंगलों के संरक्षण और खराब हो चुकी वन भूमि को फिर से विकसित करने के लिए पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी CAMPA के तहत 3,310.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा नगर वन योजना के तहत भी राज्य को 22.3 करोड़ रुपये की सहायता मिली है. यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में सांसद परिमल नाथवानी के एक सवाल के लिखित जवाब में दी गई.
वन क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है काम
केंद्र सरकार के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में झारखंड में 78,423.96 हेक्टेयर खराब वन भूमि का पुनर्जीवन किया गया. इस काम में प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन, क्षतिपूर्ति वनीकरण, मिट्टी और नमी संरक्षण के उपायों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वदेशी प्रजातियों का पौधारोपण किया गया. केंद्र सरकार का कहना है कि हरित भारत मिशन और नेशनल CAMPA जैसी योजनाओं के जरिए राज्यों को तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता देकर वन क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के तहत झारखंड की एक महत्वपूर्ण परियोजना को 24.73 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के दो वन क्षेत्रों और उन पर निर्भर समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना है.
झारखंड 'अत्यधिक संवेदनशील' राज्यों की श्रेणी में
वहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि जलवायु जोखिम के आकलन में झारखंड को 'अत्यधिक संवेदनशील' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों को मजबूत करने, जोखिम आकलन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
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