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केंद्र की नजर में मानगढ़ धाम नहीं है राष्ट्रीय स्मारक, जानें तर्क व क्या बोले नेता...

मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र महाराज बोले- राष्ट्रीय स्मारक बनने से धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं को कई प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Mangarh Dham, place of faith of tribals
आदिवासियों का आस्था स्थल मानगढ़ धाम (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 4:42 PM IST

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डूंगरपुर: राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के आदिवासियों की आस्था के प्रमुख केंद्र मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने से इनकार कर दिया है. इसके पीछे केंद्र सरकार का तर्क है-मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण और विकास कार्य हो चुके हैं. इससे उसकी पुरातात्विक विशेषता, प्रामाणिकता और अखंडता प्रभावित हुई है.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रश्न पर लिखित जवाब में यह बात कही. पर्यटन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है. सरकार के अनुसार, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए उसकी मूल पुरातात्विक विशेषताओं और ऐतिहासिक स्वरूप का सुरक्षित रहना आवश्यक है.

पढ़ें:केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास बोले, 'मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में प्रयास जारी'

रोत ने की आलोचना: केंद्र सरकार के इस निर्णय को बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी समाज की भावनाओं का अपमान बताया. रोत ने कहा, मानगढ़ धाम आदिवासी शहादत का प्रतीक है, लेकिन वर्षों से सरकारों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने को गंभीर प्रयास नहीं किए. मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र महाराज ने अलग राय रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनने से धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं को कई प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

2022 में की थी मांग: राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने वर्ष 2022 में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी थीं. मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं. 17 नवंबर 1913 को स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहां एकत्र भील आदिवासियों पर अंग्रेजी सेना ने गोलियां चलाई थीं. इसमें करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे.

पढ़ें:विश्व आदिवासी दिवसः अंग्रेजों की बर्बरता का सबूत है मानगढ़ धाम, 1500 आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था

गहलोत ने लगाए आरोप: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'इसमें शक नहीं कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आदिवासी अस्मिता का कोई मोल नहीं है. आदिवासी समाज इनके लिए केवल वोट बैंक है. मानगढ़ धाम वह पवित्र भूमि है, जहां 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्र सैकड़ों आदिवासी भाई-बहनों को अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियों से भून दिया था. यह आदिवासियों का जलियांवाला बाग है. प्रधानमंत्री जब मानगढ़ धाम आए थे, तब ऐसा माहौल बनाया गया कि अब इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल ही जाएगा. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके पुरजोर प्रयास किए, परंतु मोदी जी ने आदिवासी समाज की भावनाओं का ध्यान न रखते हुए इस विषय को टरका दिया. अब केंद्र ने संसद में स्पष्ट कहा कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने योग्य नहीं है. विडंबना देखिए कि यह इनकार उस मंत्रालय से आया है, जिसके मंत्री राजस्थान के ही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जबकि 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने खुद मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को सौंपी थी. यानी सिफारिश भी इनके अपने लोगों की, फाइल भी इन्हीं के पास, और इनकार भी इन्हीं का'.

पढ़ें: मानगढ़ धाम से उठी भील प्रदेश की आवाज़, 4 राज्यों से जुटे हजारों आदिवासी, रखी 36 बड़ी मांगें

Last Updated : August 4, 2026 at 4:42 PM IST

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राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनेगा मानगढ़
GOVERNMENT REFUSES TO GRANT STATUS
MP ROT AND FORMER CM CRITICIZE
शर्तों पर खरा नहीं उतरा मानगढ़
MANGARH DHAM AS NATIONAL MONUMENT

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