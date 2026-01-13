राह-वीर योजना को लेकर कितना जागरूक है बिहार? बोले मंत्री- प्रशिक्षित किया जा रहा है
राहवीर योजना को लेकर बिहार में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. परिवहन विभाग ड्राइवर को प्रशिक्षण दे रहा है. पढ़ें
Published : January 13, 2026 at 4:05 PM IST
पटना : सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि देने वाली केंद्र सरकार की राह-वीर योजना को लेकर बिहार में जागरूकता और क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं. अप्रैल 2025 में शुरू की गई इस योजना के तहत मददगार नागरिकों को सम्मानित करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य में इसका लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच पा रहा है या नहीं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है.
जागरूकता की कमी : राज्य के कई हिस्सों में पोस्टर और जागरूकता अभियान जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आम लोग अभी भी इस योजना और इसके लाभ को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में योजना की जानकारी बेहद सीमित है. वहीं शहरी क्षेत्रों में भी भुगतान में देरी और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं.
"यह केंद्र सरकार की योजना है. बिहार में भी इसे लागू करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. पटना के 16 विद्यालयों का चयन किया गया है, जहां छात्रों के माध्यम से राह-वीर योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है."- श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार
परिवहन विभाग की पहल : परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा अब तक 700 से अधिक वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी, आउटसोर्सिंग, ट्रक तथा ओला-उबर के वाहन चालक शामिल हुए. विशेषज्ञों द्वारा चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों, जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार एवं दुर्घटना-रोकथाम से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया.
सुरक्षित वाहन चालन पर विशेष फोकस : परिवहन विभाग के द्वारा ट्रक और ओला-उबर के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान वाहन चालकों को बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाना है. चालकों को गति सीमा का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, इंडिकेटर एवं साइड मिरर का उपयोग करने तथा थकान की अवस्था में ड्राइविंग से बचने की सलाह दी गई. सीट बेल्ट, हेलमेट और रिफ्लेक्टर के उपयोग के महत्व पर भी विस्तृत चर्चा की गई.
पैदल यात्रियों की सुरक्षा : परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि गति सीमा का पालन करें, मोबाइल का प्रयोग न करें और थकान की स्थिति में ड्राइविंग से बचें, सड़क पर पैदल यात्रियों, की भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्कूल क्षेत्र और व्यस्त चौराहों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया.
''दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार देने तथा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में सहयोग करने के लिए चालकों को प्रोत्साहित किया गया. उन्हें गुड सेमेरिटन कानून के तहत उपलब्ध कानूनी संरक्षण एवं अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई.''- राज कुमार, परिवहन सचिव
वाहन का फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण : चालकों को नियमित वाहन सर्विसिंग, ब्रेक, टायर, हेडलाइट और इंडिकेटर की जांच करने तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई. ताकि वाहन सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल रहे.
क्या है राह-वीर योजना? : राह-वीर योजना केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बनाया है. इसके गाइडलाइन के अनुसार दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वालों को 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा. योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना है, जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है. इस दौरान घायलों को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है.
ये भी पढ़ें :-
सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम, 'राह-वीर' बनकर बचाएं जान