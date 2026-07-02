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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ताइक्वांडो एथलीट कशिश मलिक को एशियन गेम्स से रोकने का केंद्र का आदेश निरस्त

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी एशियाई खेलों के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मलिक को अयोग्य घोषित करने के खेल मंत्रालय के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो कशिश मलिक को एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचार करे.

हाई कोर्ट ने कहा कि किसी एथलीट को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि जिस भार वर्ग में उसने क्वालिफाई किया है, उसे बाद में किसी अन्य भार वर्ग में मिला दिया गया. सुनवाई के दौरान खेल मंत्रालय की ओर से पेश वकील शशांक दीक्षित और कुणाल दीक्षित ने कहा कि अब 53 किलो वर्ग का कोई महत्व नहीं रह गया है. कशिश मलिक ने 57 किलो वर्ग में कोई मेडल नहीं जीता है, तब कोर्ट ने कहा कि ये दलील बेतुकी है.