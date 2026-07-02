ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ताइक्वांडो एथलीट कशिश मलिक को एशियन गेम्स से रोकने का केंद्र का आदेश निरस्त

कशिश मलिक ने 2026 एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (FILE Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी एशियाई खेलों के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मलिक को अयोग्य घोषित करने के खेल मंत्रालय के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो कशिश मलिक को एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचार करे.

हाई कोर्ट ने कहा कि किसी एथलीट को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि जिस भार वर्ग में उसने क्वालिफाई किया है, उसे बाद में किसी अन्य भार वर्ग में मिला दिया गया. सुनवाई के दौरान खेल मंत्रालय की ओर से पेश वकील शशांक दीक्षित और कुणाल दीक्षित ने कहा कि अब 53 किलो वर्ग का कोई महत्व नहीं रह गया है. कशिश मलिक ने 57 किलो वर्ग में कोई मेडल नहीं जीता है, तब कोर्ट ने कहा कि ये दलील बेतुकी है.

अदालत ने कहा कि जब दो भार वर्ग में किसी एथलीट को हिस्सा लेने का नियम नहीं है तो खेल मंत्रालय किसी एथलीट को इस आधार पर दंडित नहीं कर सकता कि उसने दूसरे भार वर्ग में क्वालिफाई नहीं किया. कोर्ट ने खेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो कशिश मलिक को एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पर विचार करे. बता दें कि कशिश मलिक ने 2026 एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था. हाईकोर्ट में कशिश मलिक की ओर से वकील सौरभ जैन और प्रज्ञा जैन ने दलीलें रखीं.

ये भी पढ़ें:

  1. विनेश फोगाट को राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए अयोग्य करार देने पर दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार
  2. यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर महिला पहलवानों की ओर से दलीलें पेश, सजा देने की मांग

TAGGED:

KASHISH MALIK ASIAN GAMES
KASHISH MALIK TAEKWONDO COURT CASE
TAEKWONDO COURT CASE
ताइक्वांडो एथलीट कशिश मलिक
KASHISH MALIK TAEKWONDO COURT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.