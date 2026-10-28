प्यादों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या कर रही केंद्र सरकार-जरिता लैतफलांग
बलरामपुर में कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की. केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST
बलरामपुर: कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय बलरामपुर में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान की शुरुआत हुई. इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांगे और AICC के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर डॉ. देबासिस पटनायक ने राजीव भवन में प्रेस कांग्रेस करते हुए मोदी सरकार पर वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए.
मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप
बलरामपुर में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने प्यादों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है. चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है वोट चोरी कर भाजपा चुनाव जीत रही है. केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग से सांठगांठ कर लोगों के वोट चोरी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है. इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है और आमजनता को अपने लोकतंत्र के अधिकार को लेकर जागरूक कर रही है.
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AICC ऑब्जर्वर डॉ देबासिस पटनायक ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक के वोट का महत्व है. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है. इस अभियान के माध्यम से मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को जनता के सामने लाना कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और चुनाव व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए.
बूथ को मजबूत बनाने का आह्वान
पत्रकारवार्ता के बाद आयोजित कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों में विभिन्न स्तर पर किए जा रहे कार्य और संगठनात्मक क्रियाकलापों को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर इस अभियान के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने तथा संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान किया.
संगठन की एकजुटता पर दिया जोर
बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने अभियान को लेकर संगठनात्मक एकजुटता पर जोर दिया. कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी ने मताधिकार की सुरक्षा, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.