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प्यादों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या कर रही केंद्र सरकार-जरिता लैतफलांग

वोट बचाओ देश बचाओ अभियान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय बलरामपुर में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान की शुरुआत हुई. इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांगे और AICC के द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर डॉ. देबासिस पटनायक ने राजीव भवन में प्रेस कांग्रेस करते हुए मोदी सरकार पर वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए.

मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप बलरामपुर में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस सहप्रभारी जरिता लैतफलांग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने प्यादों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है. चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है वोट चोरी कर भाजपा चुनाव जीत रही है. केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग से सांठगांठ कर लोगों के वोट चोरी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है. इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है और आमजनता को अपने लोकतंत्र के अधिकार को लेकर जागरूक कर रही है.