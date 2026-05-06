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रक्सौल में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया टेंडर, सम्राट चौधरी ने PM मोदी को दिया धन्यवाद

बिहार में एक और एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. पढ़ें

RAXAUL AIRPORT
रक्सौल हवाई अड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 9:02 PM IST

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पटना : बिहार में एक और हवाई अड्डा के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. नेपाल से सटे रक्सौल में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.

रक्सौल हवाई अड्डा के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी : सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में कहा, ''बिहार के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद! रक्सौल हवाई अड्डा के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया. डबल इंजन सरकार के संकल्प के साथ, बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है.''

''राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रक्सौल हवाई अड्डे के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे सहित एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी किया गया. ये परियोजना चंपारण क्षेत्र में हवाई यात्रा के आवागमन को सुगम बनाएगी, साथ ही व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

प्रदेश के कई जिलों में चल रहा काम : दरअसल, बिहार में अभी पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डा से उड़ान हो रहा है. पटना के बिहटा में भी नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है. इसके अलावा सोनपुर और सुल्तानगंज में भी हवाई अड्डा बनाने की तैयारी है. कई अन्य शहरों में भी छोटे हवाई अड्डा के निर्माण पर काम हो रहा है. ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे रक्सौल में हवाई अड्डा के निर्माण से कई जिलों के लोग लाभान्वित होंगे.

सरकार पूरी तरह से एक्टिव : बिहार सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए हैं. राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त और उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई है.

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