सांसद हनुमान बेनीवाल बोले- डेगाना में टंगस्टन-लिथियम खनन फिर शुरू होने की राह साफ, केंद्र ने जारी की एनआईटी

हनुमान बेनीवाल द्वारा संसद में उठाए गए सवाल के जवाब में खान मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 273 नई खनन परियोजनाएं शुरू की हैं.

mineral block in degana
लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 4:56 PM IST

नागौर: केंद्र सरकार ने डेगाना टंगस्टन-लिथियम एवं संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी है. लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र की खनन नीति के तहत महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को ई-नीलामी के दायरे में लाया जा रहा है. इसके अंतर्गत डेगाना ब्लॉक को भी शामिल किया गया है, जो क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राजस्थान में 273 नई खनन परियोजनाएं शुरू की हैं. इन परियोजनाओं में आधार धातु, स्वर्ण, चूना पत्थर, दुर्लभ मृदा तत्व (REE), निकल, टंगस्टन, पोटाश और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिज शामिल हैं.

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से राज्य में चूना पत्थर, आधार धातु, स्वर्ण, आरईई, ग्लूकोनाइट, नाइओबियम-टैंटालम, मैंगनीज, लिथियम, टंगस्टन, पोटाश और चांदी सहित कई खनिजों के भंडारों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पांचवें और छठे चरण की ई-नीलामी संबंधी अधिसूचनाएं भी जारी कर दी हैं.

बेनीवाल बोले - अब डेगाना को मिलेगा न्याय: सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डेगाना में वर्षों से बंद पड़ी खदानों को फिर से शुरू करवाने के लिए वे लगातार केंद्र सरकार से मांग करते रहे. उन्होंने कहा कि लोकसभा के हर सत्र में उन्होंने डेगाना के खनन पुनरुद्धार की बात उठाई थी. अब सरकार ने NIT जारी कर दी है, इससे जिला विकास और युवाओं की रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी. बेनीवाल ने उम्मीद जताई कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेगाना खनन क्षेत्र एक बार फिर सक्रिय होगा और नागौर जिले में औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा.

