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झारखंड के छह एयरपोर्ट पर केंद्र की नजर, क्षेत्रीय हवाई सेवा को मिलेगा विस्तार! जानें, क्या है योजना

रांची/नई दिल्लीः झारखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस-उड़ान के तहत राज्य के छह हवाई अड्डों को विकास के लिए चयनित किया है. इनमें बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और डालटनगंज के हवाई अड्डे शामिल हैं. यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

छह एयरपोर्ट का स्टेटस और खर्च का ब्यौरा

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, चयनित छह एयरपोर्ट में से जमशेदपुर और देवघर हवाई अड्डे पहले से परिचालन में हैं. वहीं बोकारो और दुमका में विकास कार्य पूरा हो चुका है जबकि हजारीबाग और डालटनगंज के एयरपोर्ट का विकास अभी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है.

झारखंड सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे काम किया जाएगा. केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड में हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास के लिए 122.04 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से अब तक 117.61 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने पूछे सवाल

राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने सरकार से यह भी जानना चाहा था कि उड़ान योजना के तहत झारखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए क्या आकलन किया गया है. पिछले पांच वर्षों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है.