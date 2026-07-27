झारखंड के छह एयरपोर्ट पर केंद्र की नजर, क्षेत्रीय हवाई सेवा को मिलेगा विस्तार! जानें, क्या है योजना
झारखंड के छह एयरपोर्ट का विकास होगा. इस दिशा में केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं.
Published : July 27, 2026 at 7:29 PM IST
रांची/नई दिल्लीः झारखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस-उड़ान के तहत राज्य के छह हवाई अड्डों को विकास के लिए चयनित किया है. इनमें बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और डालटनगंज के हवाई अड्डे शामिल हैं. यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.
छह एयरपोर्ट का स्टेटस और खर्च का ब्यौरा
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, चयनित छह एयरपोर्ट में से जमशेदपुर और देवघर हवाई अड्डे पहले से परिचालन में हैं. वहीं बोकारो और दुमका में विकास कार्य पूरा हो चुका है जबकि हजारीबाग और डालटनगंज के एयरपोर्ट का विकास अभी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है.
झारखंड सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे काम किया जाएगा. केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड में हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास के लिए 122.04 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से अब तक 117.61 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने पूछे सवाल
राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने सरकार से यह भी जानना चाहा था कि उड़ान योजना के तहत झारखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए क्या आकलन किया गया है. पिछले पांच वर्षों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है.
अगले 10 वर्षों का यह है प्लान
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि 4 जुलाई 2026 से संशोधित उड़ान योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत अगले दस वर्षों में देशभर में 120 नए Unserved और Underserved गंतव्यों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
साथ ही लगभग चार करोड़ यात्रियों को क्षेत्रीय हवाई सेवा का लाभ पहुंचाने की परिकल्पना की गई है. इस योजना के तहत पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलिपैड और छोटे हवाई अड्डों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
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