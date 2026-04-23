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मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने बढ़ाया कोटा, अब 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा गेहूं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )