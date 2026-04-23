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मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने बढ़ाया कोटा, अब 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा गेहूं

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गेहूं उत्पादन बढ़ने की वजह से केन्द्र सरकार से गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था.

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 9:04 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीदी के मामले में किसानों को बड़ी राहत मिली है. केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ा दिया है. मध्य प्रदेश में अब 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी के कोटे को बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. केन्द्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है. राज्य सरकार ने प्रदेश में गेहूं उत्पादन बढ़ने की वजह से केन्द्र सरकार से गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था.

मुख्यमंत्री बोले, सभी किसानों को गेहूं खरीदा जाएगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है. प्रदेश में इस साल गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था. मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ANI)

वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों से इसके बाद मध्यम और फिर बड़े किसानों की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार जताया है.

कांग्रेस उठा रही थी सवाल

इसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि मौजूदा वैश्विक हालातों के चलते निर्यात प्रभावित हुआ है. देश से होने वाले गेहूं के निर्यात पर भी इसका असर पड़ा है. मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है. पिछले साल के मुकाबले उत्पादन दो गुना हुआ है. उधर गेहूं उपार्जन को लेकर कांग्रेस द्वारा भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे. कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के पिछले सालों के आंकड़ों की अनदेखी कर गेहूं खरीदी का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन ही निर्धारित किया, जबकि दो साल पहले प्रदेश में 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है.

Last Updated : April 23, 2026 at 9:04 PM IST

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