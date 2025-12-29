ETV Bharat / state

भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, 200 करोड़ मंजूर

केंद्र ने एनएच 21 के लिए मंजूर किया बजट ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: नेशनल हाईवे पर शहर के सारस चौराहे समेत अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों पर लंबे समय से महसूस की जा रही फ्लाईओवर और सर्विस लेन की आवश्यकता अब पूरी होने जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सारस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 201.78 करोड़ रुपए और दोनों ओर लगभग 5 किलोमीटर सर्विस लेन के लिए 118.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इस अहम परियोजना को लेकर एनएचएआई ने टेंडर जारी कर दिया. भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने सारस चौराहे पर फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी का आभार जताया. शिवानी दायमा ने बताया कि सारस चौराहा नेशनल हाईवे पर है और शहर का प्रमुख चौराहा है. यह जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ता है. शहर की कई कॉलोनियों और आसपास का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है. इस कारण यहां ट्रैफिक का दबाव लगातार रहता है.