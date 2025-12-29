भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, 200 करोड़ मंजूर
लंबे समय से इस चौराहे पर फ्लाईओवर की जरूरत थी. जनता यहां फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रही थी.
Published : December 29, 2025 at 8:17 PM IST
भरतपुर: नेशनल हाईवे पर शहर के सारस चौराहे समेत अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों पर लंबे समय से महसूस की जा रही फ्लाईओवर और सर्विस लेन की आवश्यकता अब पूरी होने जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सारस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 201.78 करोड़ रुपए और दोनों ओर लगभग 5 किलोमीटर सर्विस लेन के लिए 118.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इस अहम परियोजना को लेकर एनएचएआई ने टेंडर जारी कर दिया.
भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने सारस चौराहे पर फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी का आभार जताया. शिवानी दायमा ने बताया कि सारस चौराहा नेशनल हाईवे पर है और शहर का प्रमुख चौराहा है. यह जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ता है. शहर की कई कॉलोनियों और आसपास का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है. इस कारण यहां ट्रैफिक का दबाव लगातार रहता है.
भाजपा अध्यक्ष दायमा ने बताया कि जयपुर–भरतपुर एनएच-21 के सारस चौराहे पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती थी. लंबे समय से इस चौराहे पर फ्लाईओवर की जरूरत और जनता की मांग भी थी. ऐसे में जन सुविधा को देखते यह सराहनीय कदम है. पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने भी मंत्री गडकरी एवं जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार जताया.
सर्विस रोड का बजट स्वीकृत: केंद्र सरकार ने सारस चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए 201.78 करोड़, चौराहे के दोनों ओर 5 किमी सर्विस लेन के लिए 118.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. एनएच-21 पर जयपुर–भरतपुर मार्ग के बांसी, लुलहारा और डहरा मोड़ पर फ्लाईओवर व वीआरयू, वीयूपी निर्माण के लिए 154.01 करोड़ रुपए, जबकि सिकंदरा और छोंकरवाड़ा पर फ्लाईओवर व वीआरयू, वीयूपी निर्माण के लिए 57.75 करोड़ रुपए मंजूर किए. सभी परियोजनाओं के लिए एनएचएआई ने टेंडर जारी किए.
दो साल में तैयार होगा: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी ने बताया कि सारस चौराहे का फ्लाईओवर का काम लगभग दो वर्ष और सर्विस लेन का डेढ़ वर्ष में पूरा होने की संभावना है. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात सुरक्षित एवं सुगम हो सकेगा.