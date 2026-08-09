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ब्रिटिश-इंडियन आर्मी के हवलदार का सपना, हिमाचल की इस सिंचाई योजना को मोदी सरकार ने फिर जारी किए ₹60 करोड़

फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने जारी किए 60 करोड़ ( FILE@ETVBHARAT )