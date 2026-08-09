ETV Bharat / state

ब्रिटिश-इंडियन आर्मी के हवलदार का सपना, हिमाचल की इस सिंचाई योजना को मोदी सरकार ने फिर जारी किए ₹60 करोड़

हिमाचल ने इस परियोजना पर अब तक 300 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है. इससे 25 हजार परिवारों को पीने का पानी भी मिलेगा.

PHINA SINGH IRRIGATION PROJECT
फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने जारी किए 60 करोड़ (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:52 PM IST

|

Updated : August 9, 2026 at 8:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: ब्रिटिश-इंडियन आर्मी में हवलदार रहे कांगड़ा के एक दूरदर्शी व्यक्ति ने नूरपुर के सूखे इलाकों के लिए सिंचाई योजना का सपना देखा था. दशकों से अनेक बाधाओं का सामना कर रही उक्त सिंचाई योजना के अब पूरा होने की उम्मीदें बढ़ी हैं. इस योजना के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व हिमाचल की कांग्रेस सरकार मिलकर काम कर रही है. इसी योजना के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की है. योजना का नाम है फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट और ये ब्रिटिश आर्मी के हवलदार फिन्ना सिंह के नाम पर ही बनाई जा रही है. क्या है ये प्रोजेक्ट और कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आगे की पंक्तियों में हैं.

ताजा सूचना ये है कि केंद्र सरकार ने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 60.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. ये परियोजना 643 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है. केंद्र व राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं. हिमाचल ने इस परियोजना पर अब तक कुल 300 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है. वर्ष 2025 में भी केंद्र सरकार ने इसके लिए 55.51 करोड़ रुपए जारी किए थे. फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के किसानों के लिए वरदान साबित होगी. वैसे ये परियोजना मध्यम सिंचाई वाली है. योजना के तैयार हो जाने से चार हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी. यही नहीं, इससे 25 हजार परिवारों को पीने का पानी भी मिलेगा.

फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट
फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट (FB@MUKESHAGNIHOTRI)

जिला कांगड़ा के नूरपुर सब-डिविजन के किसानों को इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिलेगा. नूरपुर की 15 पंचायतों के अलावा सीमावर्ती चंबा जिला के कुछ परिवारों को भी इससे लाभ होगा. इस परियोजना में कांगड़ा जिला के चक्की पुल पर लाहड़ू गांव के पास एक डैम बनेगा. वहां एक सुरंग के माध्यम से इकट्ठा किया गया पानी नूरपुर के गांवों तक जाएगा. डैम से आगे करीब साढ़े चार हजार मीटर लंबी टनल बनकर तैयार हो चुकी है. नहर से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 11,720 मीटर लंबी वितरण प्रणाली तैयार होने वाली है.

फिन्ना सिंह ने देखा था सपना

ब्रिटिश आर्मी में हवलदार फिन्ना सिंह आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए बर्मा में तैनात थे. वहां उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से स्थानीय किसानों के लिए तैयार की गई सिंचाई योजनाओं को देखा. नूरपुर के नयाड़ी गांव के रहने वाले फिन्ना सिंह को अपनी मातृभूमि में सूखे की मार झेलते किसान याद आए. देश की आजादी के बाद हिमाचल वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य बना. फिन्ना सिंह ने वर्ष 1977 में नूरपुर में सिंचाई परियोजना का विचार तत्कालीन प्रशासन के सामने रखा. इस विचार पर सहमति तो सभी की थी, लेकिन कोई शुरुआत नहीं हुई. वर्ष 2011 में प्रेम कुमार धूमल सरकार के समय इस पर काम शुरू हुआ. तब परियोजना की लागत 204 करोड़ रुपए आंकी गई थी. अब ये बढ़कर 643 करोड़ रुपए हो चुकी है.

परियोजना पर अब तक 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है हिमाचल सरकार
परियोजना पर अब तक 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है हिमाचल सरकार (FB@MUKESHAGNIHOTRI)

अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को उसके हिस्से के 300 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. वर्ष 2011 से लेकर अब तक भाजपा व कांग्रेस की सरकारें बारी-बारी से आई हैं. सभी सरकारों में इस पर काम हुआ है. केंद्र की मदद से अब ये योजना पूरी होने की तरफ बढ़ रही है. हिमाचल के डिप्टी सीएम व जलशक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए गए हैं. डिप्टी सीएम का कहना है कि वे निजी तौर पर केंद्रीय मंत्रालय से निरंतर संपर्क में रहे हैं और वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलकर इस योजना के लिए धन जारी करने में कामयाब हुए हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अब केंद्र की तरफ से इस परियोजना के लिए 60.62 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई है. इससे काम में तेजी आएगी.

ये भी पढे़ं: सुधीर शर्मा को सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री की नसीहत, अपने बोल सुधारें, हिमाचली संस्कृति के अनुरूप प्रयोग करें शब्द

ये भी पढे़ं: मंद सेहत से सेहतमंद खजाने का सफर, केंद्र व पड़ोसी राज्यों से हक की लड़ाई में 'लक्ष्मी' का सुख हासिल कर रही सुक्खू सरकार

Last Updated : August 9, 2026 at 8:02 PM IST

TAGGED:

PHINA SINGH PROJECT NURPUR
PHINA SINGH IRRIGATION SCHEME
HIMACHAL IRRIGATION SCHEME
MUKESH AGNIHOTRI
PHINA SINGH IRRIGATION PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.