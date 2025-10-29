ETV Bharat / state

फिर लम्बा हुआ जलोड़ी जोत टनल का इंतजार, केंद्र सरकार ने इस बात पर जताई आपत्ति

एनएच 305 के अधिशासी अभियंता के एल सुमन ने बताया कि 'जलोड़ी टनल बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है. डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी भी तकनीकी कमियों को दूर करने में जुट गई है. जल्द ही इस डीपीआर को फाइनल अप्रूवल के लिए केंद्रीय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, ताकि जरूरी सुरंग का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके.'

तकनीकी आपत्तियों के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग विंग) ने डीपीआर तैयार करने वाली दिल्ली की अल्टिनोक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी के विशेषज्ञों को तलब किया हैं. विभाग ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि मंत्रालय की सभी टिप्पणियों का समाधान करते हुए एक सप्ताह के भीतर डीपीआर दोबारा मंत्रालय को सौंपे. वहीं, अब आपत्ति आने के बाद प्रदेश सरकार ने भी अल्टिनोक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी को एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश जारी किए हैं. जलोड़ी टनल 4.2 किलोमीटर लंबी और डबल लेन टनल होगी. इसका निर्माण 10,800 फीट ऊंचे जलोड़ी जोत दरें के नीचे किया जाएगा.

कुल्लू: जिले की बहुप्रतीक्षित जलोड़ी जोत सुरंग परियोजना फिर चर्चा में है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कुछ तकनीकी कमियां चिह्नित की हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्रालय ने डीपीआर पर यह सवाल भी पूछा है कि सुरंग क्षेत्र में भूस्खलन नियंत्रण, ढलान प्रबंधन और बिजली गुल होने की स्थिति में रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि सुरंग निर्माण के बाद किसी तरह की परेशानी लोगों को न उठानी पड़े.

जलोड़ी सुरंग में बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्टिविटी की पाइप लाइनें भी बिछाई जाएंगी, जिससे ये मार्ग हर मौसम में संचालित रह सकेगा. जलोड़ी जोत दर्रा हर वर्ष सर्दियों में भारी हिमपात के कारण चार से पांच महीने तक बंद रहता है. इससे आउटर सराज क्षेत्र की 69 पंचायतों का जिला मुख्यालय कुल्लू से सीधा संपर्क टूट जाता है. वर्तमान में लुहरी से कुल्लू की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जो दर्रा बंद होने पर करसोग मार्ग से होकर 220 किलोमीटर तक हो जाती है. सुरंग बनने के बाद लोगों को वर्षभर कुल्लू मुख्यालय तक सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. इस परियोजना के पूर्ण होने पर औट-लुहरी मार्ग सालभर खुला रहेगा. इसके साथ ही शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. सुरंग निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी. अब तकनीकी सुधार पूरे होने के बाद परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिलेगी.

जलोड़ी टनल की खासियत (ETV Bharat)

4.2 किलोमीटर होगी टनल की लंबाई

केंद्रीय मंत्रालय इस टनल की फाइनल एलाइनमेंट को मंजूरी दे चुका है. मंत्रालय के अनुसार आनी उपमंडल के भरगोल से बंजार उपमंडल के सोझा तक बनने वाली इस टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी. इसके लिए आनी की ओर से टनल के मुहाने तक दो किलोमीटर (2,124 मीटर) और बंजार से 5.5 किलोमीटर (5,476 मीटर) अप्रोच रोड बनाया जाएगा. जलोड़ी जोत टनल बन जाने के बाद आनी से कुल्लू की दूरी भी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी. टनल बनने के बाद बंजार, लुहरी सैंज सड़क मार्ग पर साल भर गाड़ियों की आवाजाही होगी. इससे लोगों के समय के साथ-साथ पैसों की भी बचत होगी.

वहीं, इस टनल के बनने से वाया बंजार होते हुए शिमला से मनाली की दूरी भी 40 से 45 किलोमीटर कम हो जाएगी.

सर्दियों में बंद हो जाता है जलोड़ी दर्रा

गौर रहे कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्दी और बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जलोड़ी दर्रे के कारण लोगों को करना पड़ता है. भारी बर्फबारी के चलते जलोड़ी दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो जाता है. ऐसे में लोगों को मंडी जिले के करसोग से होकर कुल्लू आना जाना पड़ता है. शिमला जिले के लुहरी से कुल्लू की दूरी 120 किलोमीटर है. जलोड़ी दर्रा बंद होने से कुल्लू की दूरी 220 किलोमीटर हो जाती है. जिस कारण लोगों को आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता है. टनल के बन जाने से 12 महीने जलोड़ी पास आवाजाही हो पाएगी.

क्या कुछ बदलेगा (ETV Bharat)

एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने बताया कि 'प्रदेश सरकार भी जलोड़ी टनल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. टनल के बनने से आनी और निरमंड उपमंडल का 12 महीने कुल्लू मुख्यालय से संपर्क रहेगा और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी. सर्दियों में जलोड़ी दर्रा बंद होने के चलते आनी और निरमंड के लोगों को कुल्लू पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है. इस टनल के बनने से रामपुर, किन्नौर तथा शिमला आने जाने में भी लोगों को सुविधा मिलेगी.'

