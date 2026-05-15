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स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात, दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात मिली है. दो मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.

Medical colleges in Jharkhand
जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल और धनबाद का एसएनएमएमसीएच. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:23 PM IST

5 Min Read
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रांची: राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में हो रहे प्रयासों के तहत आज झारखंड को बड़ी सफलता मिली है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

यह मंजूरी “Strengthening and Upgradation of State Government Medical Colleges” योजना के तहत दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राज्य के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (Shahid Nirmal Mahto Medical College and Hospital) और महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (Mahatma Gandhi Memorial Medical College and Hospital) में MBBS सीटों के साथ-साथ कई PG विभागों में सीटें बढ़ाई जाएंगी. इससे झारखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और मेडिकल शिक्षा का दायरा भी बढ़ेगा.

राज्य में बढ़ जाएगी MBBS की सीटें

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार, धनबाद स्थित SNMMCH में MBBS सीटों की वर्तमान में 100 की संख्या को बढ़ाकर 250 की जाएगी. इसके लिए 225 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 135 करोड़ रुपये होगा. वहीं जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में भी MBBS की वर्तमान की 150 सीट को बढ़ाकर 250 की जाएगी, इसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. जिसमें केंद्र का अंश 90 करोड़ रुपये रहेगा.

Medical colleges in Jharkhand
स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों संग बैठक करते मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य में मेडिकल की PG सीटों में भी होगा इजाफा

केंद्र सरकार ने दोनों मेडिकल कॉलेजों में कई विषयों में PG सीटें बढ़ाने की भी अनुमति दी है. इसमें औषधि, स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विभाग की पीजी सीटों में बढ़ोतरी होगी. धनबाद के SNMMCH में कुल 186 PG सीटों के विस्तार की मंजूरी दी गई है, जबकि जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में 149 सीटों की वृद्धि होगी, इसके लिए क्रमशः 279 करोड़ रुपये और 223.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा फायदा-अपर मुख्य सचिव

राज्य के अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने राज्य के दो महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेजों में UG और PG की सीटों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने को राज्य के लिए बेहद सुखद क्षण बताते हुए कहा कि मेडिकल सीटों में वृद्धि से झारखंड में डॉक्टरों खास कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भविष्य में बढ़ेगी.

लंबे समय से राज्य में डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है. अब PG सीटों के विस्तार से राज्य के छात्रों को बाहर जाकर पढ़ाई करने की निर्भरता भी कम होगी और स्थानीय स्तर पर उच्च चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी. इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का भी विस्तार होगा. नए विभाग, आधुनिक लैब, अतिरिक्त बेड और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने में सहायता मिलेगी.

राज्य सरकार को भेजा गया MoU

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड सरकार को प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए अलग-अलग MoU (समझौता ज्ञापन) भी भेजा है. मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित MoU जल्द वापस भेजे जाएं, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके. यह फैसला झारखंड के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. आने वाले वर्षों में इससे राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति-डॉ. इरफान अंसारी

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज के दिन को राज्यवासियों के लिए सुखद और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि झारखंड लंबे समय से डॉक्टरों की कमी की समस्या से जूझ रहा था. आजादी के बाद वर्षों तक मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित विस्तार नहीं हो सका. पिछले लगभग 20 वर्षों में न तो पर्याप्त सीटें बढ़ाई गईं और न ही मेडिकल शिक्षा को उस स्तर तक विकसित किया गया, जिसकी राज्य को आवश्यकता थी.

उन्होंने कहा कि यदि मेहनत, ईमानदारी और संकल्प के साथ प्रयास किया जाए तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में एमबीबीएस सीटें काफी कम थीं और डॉक्टरों की भारी कमी थी. हमारा लक्ष्य था कि अधिक से अधिक बच्चे झारखंड से डॉक्टर बनें और अपने ही राज्य में रहकर लोगों की सेवा करें, आज मेरा वह सपना साकार हुआ है.”

MBBS and PG seats
केंद्र सरकार की ओर से जारी स्वीकृति पत्र. (फोटो-सौ. स्वास्थ्य विभाग)

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ:स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सीटों में वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मिलेगा. आने वाले वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में नए डॉक्टर तैयार होंगे, जो गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि “यह सिर्फ मेडिकल की UG-PG सीट बढ़ने की खबर भर नहीं है, बल्कि झारखंड के भविष्य को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला है. इससे गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मेडिकल शिक्षा में अधिक अवसर मिलेगा.

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