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हल्द्वानी और लालकुआं को बड़ी सौगात, दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, जानें बड़ा फायदा

हल्द्वानी: हल्द्वानी और लालकुआं के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. बनभूलपुरा स्थित गौला पुल से नरीमन तिराहे तक फोरलेन सड़क निर्माण और नगला से लालकुआं वन विभाग गोदाम तक सात किलोमीटर लंबे बाईपास को स्वीकृति मिल गई है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से जाम की समस्या कम होगी और कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकेगी.

हल्द्वानी और लालकुआं को बड़ी सौगात: कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी और लालकुआं में लंबे समय से लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था. अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राहत की उम्मीद बढ़ गई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है. इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

ये है पहली परियोजना: पहली परियोजना के तहत बनभूलपुरा स्थित गौला पुल से नरीमन तिराहे तक सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा. यह मार्ग हल्द्वानी शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा माना जाता है. यहां रोजाना हजारों वाहनों का दबाव रहता है. फोरलेन बनने के बाद शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को घंटों जाम में फंसने से राहत मिलेगी.