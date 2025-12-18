ETV Bharat / state

झारखंड में खुलेगी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, हेल्थ कॉटेज और AI आधारित हाईटेक मेडिकल लैब पर भी केंद्र की सहमति

झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने वाली हैं. केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने यह जानकारी दी है.

केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव को मांग पत्र सौंपते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी.
रांचीः झारखंड के हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी खबर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई योजनाओं पर सहमति बनी है. इन योजनाओं पर केंद्रांश 60 प्रतिशत तो राज्यांश 40 प्रतिशत रहेगा. यह जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साझा की है.

इन योजनाओं पर बनी सहमति

  • हेल्थ कॉटेज.
  • आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना.
  • राज्य के मेडिकल कॉलेजों का सशक्तीकरण.
  • रिम्स और सदर अस्पताल रांची का उन्नयन.
  • झारखंड में 7 AI आधारित हाईटेक मेडिकल लैब.

केंद्रीय मंत्री ने सहयोग देने का दिया आश्वासन

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कहा कि “20 साल तक झारखंड का स्वास्थ्य सोता रहा, अब राज्य सरकार गंभीर हुई है. आप डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूं. केंद्र पूरा सहयोग देगा.” वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीब, आदिवासी और वंचित वर्ग तक बेहतर इलाज पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. केंद्र और राज्य समन्वय से झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब ऐतिहासिक बदलाव तय है.

झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हेल्थ सेक्टर में कड़ी मेहनत और सतत प्रयासों से नतीजे सामने आने लगे हैं. झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है. पिछले 20 वर्षों तक राज्य की जनता को केवल आश्वासन देकर आंखों में धूल झोंकी जाती रही. मेडिकल यूनिवर्सिटी झारखंड के मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देगी.

