झारखंड में खुलेगी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, हेल्थ कॉटेज और AI आधारित हाईटेक मेडिकल लैब पर भी केंद्र की सहमति

केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव को मांग पत्र सौंपते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड के हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी खबर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई योजनाओं पर सहमति बनी है. इन योजनाओं पर केंद्रांश 60 प्रतिशत तो राज्यांश 40 प्रतिशत रहेगा. यह जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने साझा की है.

इन योजनाओं पर बनी सहमति

हेल्थ कॉटेज.

आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना.

राज्य के मेडिकल कॉलेजों का सशक्तीकरण.

रिम्स और सदर अस्पताल रांची का उन्नयन.

झारखंड में 7 AI आधारित हाईटेक मेडिकल लैब.

केंद्रीय मंत्री ने सहयोग देने का दिया आश्वासन

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कहा कि “20 साल तक झारखंड का स्वास्थ्य सोता रहा, अब राज्य सरकार गंभीर हुई है. आप डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूं. केंद्र पूरा सहयोग देगा.” वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीब, आदिवासी और वंचित वर्ग तक बेहतर इलाज पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. केंद्र और राज्य समन्वय से झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब ऐतिहासिक बदलाव तय है.