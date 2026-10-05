जैसलमेर के शाहगढ़ में कैराकल संरक्षण की रणनीति बना रही केंद्र सरकार
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव बोले, थार की लोकल कम्युनिटीज के ज्ञान और परंपराओं को साथ लेकर होगा संरक्षण.
Published : October 5, 2026 at 3:42 PM IST
जैसलमेर: थार रेगिस्तान में दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्यजीव कैराकल के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है. जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में कैराकल की मौजूदगी के बाद इसके संरक्षण और अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संकेत दिया, शाहगढ़ क्षेत्र में कैराकल के संरक्षण के साथ क्षेत्रीय विकास को लेकर विशेष योजनाएं बना रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वे नवंबर-दिसंबर में शाहगढ़ आएंगे. क्षेत्र को विकसित करने की कई योजनाओं पर काम जारी है. खास बात है कि इनमें थार की स्थानीय कम्युनिटीज को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर रहेगा. थार की स्थानीय समुदायों के पास हजारों वर्षों से क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने का अनुभव और ज्ञान मौजूद है. इसी स्थानीय विजडम और परंपराओं को साथ लेकर संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना होगा.
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आबादी गिर रही है: शाहगढ़ क्षेत्र में कैराकल की मौजूदगी वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है. कैराकल दुर्लभ जंगली बिल्ली की प्रजाति है, जिसकी संख्या लंबे समय से गिर रही है. शाहगढ़ के सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्र में कैराकल की गतिविधियां सामने आने के बाद वन विभाग और विशेषज्ञों ने इसके संरक्षण एवं व्यवहार को समझने के लिए निगरानी शुरू की.
दो को लगाए रेडियो कॉलर: अध्ययन के तहत क्षेत्र में पाए दो कैराकल को रेडियो कॉलर लगाए हैं. रेडियो कॉलर से इनकी आवाजाही, आवास क्षेत्र, व्यवहार और गतिविधियों पर लगातार नजर है. इससे वैज्ञानिकों और वन्यजीव विशेषज्ञों को कैराकल के प्राकृतिक पर्यावास और उनके संरक्षण की जरूरतों को समझने में मदद मिल रही है. मंत्री का शाहगढ़ दौरा अभियान को नई दिशा देगा. स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ कैराकल संरक्षण की योजना तैयार होती है तो यह थार में वन्यजीव संरक्षण का नया मॉडल होगा.
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आसपास के लोगों की भूमिका भी अहम: कैराकल जैसे दुर्लभ वन्यजीव के संरक्षण में केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं. उसके प्राकृतिक पर्यावास और आसपास के लोगों की भूमिका अहम है. ऐसे में केंद्र सरकार से स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से उनके सदियों पुराने जुड़ाव को संरक्षण नीति का हिस्सा बनाने की पहल जैसलमेर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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