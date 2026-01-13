ETV Bharat / state

गरीबों की रोटी छीन रही केंद्र सरकार, मनरेगा का नाम बदलना गांधी की विचारधारा खत्म करने जैसा : हरीश कवासी

पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का नाम बदलना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि महात्मा गांधी की विचारधारा और ग्राम स्वराज की अवधारणा पर सीधा आघात है. कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरी संकट और ग्रामीण पलायन से ध्यान भटकाने के लिए योजनाओं के नाम बदलने जैसी राजनीति कर रही है.

सुकमा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम में बदलाव किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सुकमा जिले में जोरदार प्रदर्शन किया. चिंगवाराम से माटेमरका तक कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली.पदयात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी ने किया. इस दौरान केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इसे गरीब, मजदूर और ग्रामीण विरोधी कदम बताया गया.

गरीबों की थाली से रोटी छीन रही केंद्र सरकार-हरीश कवासी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ने देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों को सम्मानजनक रोजगार और जीवन जीने का अधिकार दिया है. आज जब गांवों में काम की कमी, मजदूरी भुगतान में देरी और पलायन की समस्या गंभीर होती जा रही है, ऐसे समय में सरकार को योजनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि उनके नाम बदलकर राजनीतिक संदेश देने की. पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह फैसला गरीबों की थाली से रोटी छीनने जैसा है.जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीबों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और रोजगार की गारंटी है.

महात्मा गांधी का नाम हटाना ग्राम स्वराज की भावना को कमजोर करने का प्रयास है. सरकार इतिहास मिटाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है. जब गांवों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं और मजदूर मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, तब सरकार का नाम बदलने पर जोर देना उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है.यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम में बदलाव का फैसला वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी- हरीश कवासी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस करेगी आंदोलन

हरीश कवासी लखमा ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी. कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी की सोच स्वावलंबी गांव और सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जिसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा.





आपको बता दें कि हाल ही में मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद गहराया है. विपक्षी दलों का आरोप है कि यह फैसला विचारधारात्मक हमला है और इसका सीधा असर गरीबों एवं मजदूरों पर पड़ेगा. इसी क्रम में सुकमा जिले में कांग्रेस की यह पदयात्रा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का एक मजबूत संदेश मानी जा रही है.

