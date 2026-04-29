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जयपुर मेट्रो फेज-2 : केंद्र से मिली हरी झंडी, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक दौड़ेगी मेट्रो, 2031 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मिली मंजूरी: जयपुर मेट्रो फेज-2 को बीते 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी. अब इस परियोजना को महज 20 दिनों में औपचारिक स्वीकृति मिल गई है. जयपुर मेट्रो के सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि परियोजना के प्रथम चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए कार्यादेश जल्द जारी करने की तैयारी है. परियोजना के बाकी चरणों के लिए निविदाएं आगामी दिनों में जारी करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 13037.66 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को केंद्र सरकार से औपचारिक स्वीकृति मिल गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के महज 20 दिन के अंदर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब जल्द ही प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किमी कॉरिडोर के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे.

केंद्र सरकार से मिलेगी 50 प्रतिशत इक्विटी: मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुरूप फेज-2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर आने वाले वित्तीय भार में कमी आएगी. गालरिया ने बताया कि परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा किया जाएगा. RMRCL में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत की साझेदारी है.

41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, 36 स्टेशन: मेट्रो के एमडी गालरिया ने बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के अंतर्गत लगभग 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा. इस कॉरिडोर पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे. प्रस्तावित स्टेशनों में प्रहलादपुरा, पिंजरापोल गौशाला, टोडी मोड, हरमाड़ा घाटी, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, एसएमएस हॉस्पिटल, नेहरू पैलेस, गांधीनगर, दुर्गापुरा, बीटू बायपास, हल्दीघाटी गेट, सीतापुरा, गोनेर मोड़ सहित अन्य शामिल हैं.

रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार: पूर्व चीफ टाउन प्लानर हिम्मत सिंह संचेती ने बताया कि मेट्रो विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा. निर्माण चरण में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. संचालन शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सेवा क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है. लंबे समय से जयपुरवासी मेट्रो विस्तार की मांग कर रहे थे. अब केंद्र सरकार के सीधे दखल से परियोजना के निर्धारित समय पर पूरे होने की उम्मीद जगी है.