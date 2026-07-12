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दिल्ली को केंद्र से बड़ी सौगात, 28 परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपये स्वीकृत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली की 28 परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,647 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पूंजीगत निवेश (कैपेक्स) बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी स्वीकृत किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली के आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. इससे राजधानी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि एसएएससीआई योजना के तहत जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें दिल्ली मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग स्टेशन और सड़कों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से परिवहन और सड़क अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और सार्वजनिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा.

दिल्ली की सभी परियोजनाओं को मंजूरी