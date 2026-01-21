ETV Bharat / state

तांकुल जल विद्युत परियोजना, भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को केंद्र से मिली स्वीकृति, जानिए इस प्रोजेक्ट की खासियत

तांकुल में प्रस्तावित परियोजना रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, इसमें पर्यावरणीय या भौगोलिक नुकसान नहीं होगा.

तांकुल जल विद्युत परियोजना (फोटो- ग्रामीण.)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 1:56 PM IST

बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में 12 मेगावाट की तांकुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण होगा. केंद्र सरकार से परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है. तांकुल जल विद्युत परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली से धारचूला, गुंजी और आदि कैलाश क्षेत्र के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल को लाभ मिलेगा.

इस प्रोजेक्ट से नहीं होगा पर्यावरणीय या भौगोलिक नुकसान: तांकुल में प्रस्तावित परियोजना रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट है. इसमें डैम की जरूरत नहीं होती है. विद्युत टरबाइन सीधे ग्रेविटी से गिरने वाले पानी से चलेगी. इससे किसी तरह का पर्यावरणीय या भौगोलिक नुकसान नहीं होगा. केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यूजेवीएन लिमिटेड बोर्ड ने डिजाइन एवं ड्रॉइंग के निविदा के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है.

चार यूनिट के जरिये बिजली उत्पादन होगा: तांकुल जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस मांगती में बनेगा. बंगबंग में वेयर साइड बनेगी. यहां से पानी टेप किया जाएगा और पाइप के जरिये मांगती पावर हाउस तक पहुंचेगा. बिजली घर में डबल जेट पेल्टन टरबाइन लगेंगी. तीन मेगावाट की चार यूनिट के जरिये बिजली उत्पादन होगा.

12 मेगावाट की तांकुल परियोजना से सालाना 69.66 मिलियन केडब्ल्यूएच किलोवाट हर्ज बिजली पैदा होगी. उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) उमेश चंद्र जोशी ने बताया कि परियोजना की लागत 14632.91 लाख रुपए है. परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर तकनीक से किया जाएगा.

उत्तराखंड के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट:

  • दुनाव-पौड़ी
  • पिलानगाड़-उत्तरकाशी
  • उरगम-चमोली
  • गैलोगी-मसूरी देहरादून
  • कालीगंगा प्रथम-रुद्रप्रयाग
  • कालीगंगा द्वितीय-रुद्रप्रयाग
  • मदमहेश्वर-रुद्रप्रयाग
  • सुरिंगगाड़- मुनस्यारी,पिथौरागढ़ में संचालित हैं.

पिथौरागढ़ में जल विद्युत परियोजना: धौलीगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना सबसे बड़ी और वर्तमान में ऑपरेटिंग (चालू) जल विद्युत परियोजना है, जो करीब 280 मेगावाट क्षमता की है. यह परियोजना NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) द्वारा संचालित है और 2005 में चालू हुई थी.

  • इसके अलावा सिंगर/सुरिंगड-II लघु जल विद्युत परियोजना, जो पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में गोरी गंगा नदी की सहायक नदी बनी है. यह करीब लगभग 5 MW (2×2.5 MW) के छोटे स्तर की परियोजना. यह उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित एक छोटा प्रयोजन है.
  • इसके साथ ही सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (120 MW) की प्रस्तावित है. यह गोरीगंगा नदी पर बनेगी, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है. इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार और वन सलाहकार समिति से मंजूरी मिल चुकी. परियोजना के क्रियान्वयन की तैयारी जारी है. जमीन हस्तांतरण आदि प्रक्रियाएं चल रही हैं.
  • 114 MW की सेला-अर्थिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, जो धौलीगंगा नदी पर है. यह भी प्रस्तावित परियोजना है और तकनीकी व अनुमोदन प्रक्रिया में प्रगति पर है.

PITHORAGARH HYDROELECTRIC PROJECT
पिथौरागढ़ लेटेस्ट न्यूज
तांकुल जल विद्युत परियोजना
TANKUL HYDROELECTRIC PROJECT

