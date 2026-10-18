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इस नाले पर बनेगा 127 करोड़ का 305 मीटर लंबा और 52 फीट चौड़ा पुल, दशकों पुरानी मांग हुई पूरी

ब्रौनी नाले पर पुल को मंजूरी ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी के पास ब्रौनी नाला पर प्रस्तावित पुल के निर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है. केंद्र सरकार के मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 127 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इससे क्षेत्र के लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है. पुल के निर्माण से ब्रौनी खड्ड के पास बार-बार सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या से राहत मिलेगी. साथ ही, क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ दूरी भी कम होगी.

ब्रौनी नाला पर बनेगा 127 करोड़ का पुल लोक निर्माण मंत्री की ओर से विभाग को इस परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद विभाग ने निर्माण योजना को मंजूरी दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए. क्षेत्र की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रालय की ओर से कई बार आपत्तियां दर्ज की गईं. हालांकि, विभाग ने सभी आपत्तियों का संतोषजनक निवारण करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद मंत्रालय ने पुल की निर्माण योजना को स्वीकार करते हुए 127 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की.