केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी की IIT रुड़की की पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर पर रिपोर्ट, जानिए खासियत

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत पर रिपोर्ट जारी, विद्युत ग्रिड को कार्बन मुक्त बनाने के लिए पीएसपी पर फोकस

IIT Roorkee
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (फोटो सोर्स- https://iitr.ac.in)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:45 PM IST

3 Min Read
रुड़की: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) की पंपड स्टोरेज जलविद्युत पर रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में पंपित भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना को तेज करने के लिए नीतिगत मार्ग, मार्केट विस्तार और तकनीकी उन्नति का जिक्र किया गया है. वहीं, सीईए अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए पंपित भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर (पीएसपी) की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने पीएसपी पर विशेषज्ञों को संबोधित भी किया. जहां आईआईटी रुड़की की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट 'भारत में पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर: प्रगति, पहल, बाजार वृद्धि और चुनौतियां' जारी की गई.

पंपड स्टोरेज जलविद्युत है खास: घनश्याम प्रसाद ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में जबरदस्त इजाफा देख रहा है, जिसे केवल बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की तैनाती, विशेष रूप से लंबी अवधि ऊर्जा भंडारण के माध्यम से ही बनाए रखा जा सकता है. उन्होंने पीएसपी की दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण क्षमताओं की जानकारी भी दी.

लंबे समय तक ऊर्जा होती है स्टोरेज: उन्होंने बताया कि यह भारत में एक अहम दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी है, जिसमें उच्च स्तर का स्वदेशीकरण है. जो पीक आवर्स (घंटों) के लिए तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी लागत पर उपलब्ध है. उन्होंने आगे देश में पीएसपी के विकास को तेज करने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया.

उन्होंने आईआईटी रुड़की की उस टीम को बधाई दी, जिसका नेतृत्व जलविद्युत और पीएसपी के वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार कर रहे हैं. जिन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट भारत और वैश्विक स्तर पर पीएसपी विकास की स्थिति की समीक्षा करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी, नीतियां और विनियम और पीएसपी के व्यावसायिक मॉडल शामिल हैं. जिसमें देश में पीएसपी विकास को तेज करने के लिए सुझाव भी दी गई है.

विद्युत ग्रिड को कार्बन मुक्त बनाने के लिए पीएसपी करना होगा फोकस: वहीं, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर अरुण कुमार ने पीएसपी रिपोर्ट और इसके समीक्षा में अधिकारियों के सहयोग के लिए आभार जताया. प्रोफेसर कुमार ने जोर दिया कि भारत को अपने विद्युत ग्रिड को कार्बन मुक्त बनाने के लिए पीएसपी के विकास को और तेज करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पीएसपी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए.

