केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी की IIT रुड़की की पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर पर रिपोर्ट, जानिए खासियत

रुड़की: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) की पंपड स्टोरेज जलविद्युत पर रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में पंपित भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना को तेज करने के लिए नीतिगत मार्ग, मार्केट विस्तार और तकनीकी उन्नति का जिक्र किया गया है. वहीं, सीईए अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए पंपित भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर (पीएसपी) की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने पीएसपी पर विशेषज्ञों को संबोधित भी किया. जहां आईआईटी रुड़की की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट 'भारत में पंपड स्टोरेज हाइड्रोपावर: प्रगति, पहल, बाजार वृद्धि और चुनौतियां' जारी की गई.

पंपड स्टोरेज जलविद्युत है खास: घनश्याम प्रसाद ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में जबरदस्त इजाफा देख रहा है, जिसे केवल बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की तैनाती, विशेष रूप से लंबी अवधि ऊर्जा भंडारण के माध्यम से ही बनाए रखा जा सकता है. उन्होंने पीएसपी की दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण क्षमताओं की जानकारी भी दी.

लंबे समय तक ऊर्जा होती है स्टोरेज: उन्होंने बताया कि यह भारत में एक अहम दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी है, जिसमें उच्च स्तर का स्वदेशीकरण है. जो पीक आवर्स (घंटों) के लिए तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी लागत पर उपलब्ध है. उन्होंने आगे देश में पीएसपी के विकास को तेज करने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया.