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उत्तराखंड आएगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, ईवीएम की होगी एफएलसी, जानिए कब होगा दौरा

निर्वाचन आयोग के दल के दौरे से पहले सीईओ ने सभी जिलों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिये हैं.

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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2026 at 4:57 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विधानसभा चुनाव संबंधित तैयारी शुरू कर दी हैं. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तिथियां का ऐलान नहीं किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि फरवरी मार्च महीने में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं. जिसको देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने गुरुवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस के जरिए बैठक की.

बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी ली. साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तय गाइडलाइन / इलेक्शन प्लानर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से तैयारियां करने के दिशा निर्देश दिए. मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर मतदान केंद्र के भवन की स्थिति, बिजली, पेयजल, एवं अन्य जरुरी सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया जाए.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 (ETV Bharat)

सीईओ ने जिलों को निर्देश दिए कि आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार सभी डीईओ, आरओ एवं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराए. इसके लिए सभी जिलों को स्वीप प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही बूथ, एवं विधानसभा स्तर पर कार्मिकों का विवरण तैयार करने के साथ ही आवश्यक वाहनों, कार्मिकों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए.

दरअसल, अगले महीने भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उत्तराखण्ड का भ्रमण किया जा सकता है. जिसमें सभी जिलाधिकारियों से चुनाव तैयारियों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाएगी. ऐसे में सभी जिले में इन तैयारियों को समय से पूरा कर लें.

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों की उत्तराखंड आकर, ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) करेगी. वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में करीब 23 हज़ार ईवीएम मौजूद हैं. इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम में वोट डालकर देखा जाएगा कि मशीनें सही से कम कर रही है या नहीं? चेकिंग के दौरान खराब मशीनों को अलग कर दिया जाएगा. जिसके लिए भी जिला स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है.

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. बैठक के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय रहते मतदान केंद्रों के स्थलीय निरीक्षण करने उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही चुनाव में लगने वाले कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की भी एफएलसी होगी. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड आ रही है.

-किशन सिंह नेगी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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