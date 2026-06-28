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सेंट्रल दिल्ली में 48 घंटे चले ऑपरेशन कवच के तहत 337 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और अवैध शराब बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस सेंट्रल जिले की टीम ने ‘ऑपरेशन कवच 14.0’ के तहत 48 घंटे तक चले विशेष अभियान में अपराधियों, नशा तस्करों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. इस दौरान 99 पुलिस टीमों ने जिले में 338 स्थानों पर छापेमारी कर 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, अवैध शराब, हथियार और चोरी के वाहन बरामद किए.

अभियान में सेंट्रल जिले के सभी थानों के अलावा स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स सेल, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) और साइबर पुलिस की टीमें शामिल रहीं. पुलिस ने अपराध प्रभावित इलाकों, झुग्गी बस्तियों, अवैध शराब आपूर्ति मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार कार्रवाई की. ऑपरेशन के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 36 मामले दर्ज कर 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 5.001 किलो गांजा, 54.76 ग्राम स्मैक, 52 ग्राम एमडीएमए, 150 फेनिरामाइन इंजेक्शन, 231 सिरिंज, 45 बोतल कोडीन सिरप और 15,450 रुपये नकद बरामद किए.

बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद: आर्म्स एक्ट के तहत 20 मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस और 16 चाकू बरामद किए गए. वहीं दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 22 मामलों में 1,530 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई. जुआ अधिनियम के तहत 28 मामलों में 59 लोगों को गिरफ्तार कर 87,050 रुपये नकद और 1,092 ताश के पत्ते बरामद हुए.