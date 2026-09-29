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दिल्ली: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, विकास कालिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

विकास कालिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं.