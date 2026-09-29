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दिल्ली: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, विकास कालिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

सेंट्रल दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

Central delhi encounter vikas kalia gang two miscreants arrested
विकास कालिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 10:06 AM IST

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नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं.

शोभा यात्रा के दौरान गोलीबारी में थे वांछित

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सितंबर के मध्य में सदर बाजार-नबी करीम इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में वांछित थे. घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे. पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी थीं.

घेराबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस को दोनों बदमाशों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में घेराबंदी की. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया.

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे रंगदारी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि मुठभेड़ रात के समय हुई. मामले में बरामदगी, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके अन्य साथियों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी.

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