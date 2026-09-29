दिल्ली: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, विकास कालिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार
सेंट्रल दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 29, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद विकास कालिया गैंग के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं.
शोभा यात्रा के दौरान गोलीबारी में थे वांछित
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सितंबर के मध्य में सदर बाजार-नबी करीम इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में वांछित थे. घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे. पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी थीं.
#WATCH | दिल्ली पुलिस के अनुसार, "विकास कालिया गैंग के दो 'बैड कैरेक्टर' (BC) को स्पेशल स्टाफ/सेंट्रल ने गोलीबारी के बाद पकड़ लिया है। दोनों को गोली लगी है। ये आरोपी सितंबर के बीच में सदर बाज़ार-नबी करीम शोभा यात्रा के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में वांछित थे। अधिक जानकारी की… https://t.co/Ij2J0ct1xW pic.twitter.com/jBT0vDbB10— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 29, 2026
घेराबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग
पुलिस को दोनों बदमाशों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में घेराबंदी की. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया.
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे रंगदारी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि मुठभेड़ रात के समय हुई. मामले में बरामदगी, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके अन्य साथियों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी.
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