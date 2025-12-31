ETV Bharat / state

अब आयुर्वेदिक अस्पतालों में होगी सर्जरी, सीसीआईएम ने दी मंजूरी, नए साल में लागू होगी यह व्यवस्था

लखनऊ : एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों में जल्द ही भीड़ कम होने के आसार हैं. छोटे-मोटे ऑपरेशन के लिए आयुर्वेद के डॉक्टरों की सेवाएं लेने की तैयारी है. साल 2026 में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति मिल जाएगी. इससे वे टांका लगाने, बवासीर, फोड़ा-फुंसी और नाक, कान, गले से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे. इसके बाद मरीजों का इलाज भी कर सकेंगे.

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) ने प्रदेश के बीएचयू, राजकीय एवं निजी आयुर्वेद कॉलेजों में सर्जरी की परास्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सर्जरी की अनुमति दी है. हालांकि अभी इसे लागू करने के लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है. इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकेगा. वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है.





मिलेगा छह माह का प्रशिक्षण : नई गाइडलाइन में यह प्रावधान किया जा रहा है कि आयुर्वेद परास्नातक डिग्री धारी डॉक्टरों को छह माह तक एलोपैथी चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. इससे आयुर्वेद के डॉक्टर आपात स्थिति में प्रबंधन, एलोपैथी से होने वाली सर्जरी में बरती जाने वाली सावधानियां जान सकेंगे.



आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि नए सिरे से नियमावली तैयार कराई जा रही है. अन्य राज्यों में शुरू की गई व्यवस्था का भी आकलन किया जा रहा है. आयुर्वेद में सर्जरी पढ़ाई जाती है. सर्जरी की अनुमति मिलने से मरीजों को फायदा होगा. आयुर्वेद अस्पतालों में इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

सचिव रंजन कुमार ने बताया कि आयुर्वेद के ऊपर लोगों का विश्वास सदियों से रहा है. अब जब आयुर्वेद चिकित्सालय को ऑपरेशन की अनुमति मिलेगी. आज के समय भी लोग आयुर्वेद के ऊपर विश्वास अधिक करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी विधा है. जिसकी दावों का कोई दुष्प्रभाव शरीर के दूसरे अंगों पर नहीं पड़ता है.



एलोपैथी में लगातार बढ़ रही आयुर्वेद की पैठ