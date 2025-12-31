ETV Bharat / state

अब आयुर्वेदिक अस्पतालों में होगी सर्जरी, सीसीआईएम ने दी मंजूरी, नए साल में लागू होगी यह व्यवस्था

आयुर्वेदिक डॉक्टर टांका लगाने, बवासीर, फोड़ा-फुंसी, नाक-कान और गले से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे.

आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी मिलेगी सर्जरी की सुविधा.
आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी मिलेगी सर्जरी की सुविधा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों में जल्द ही भीड़ कम होने के आसार हैं. छोटे-मोटे ऑपरेशन के लिए आयुर्वेद के डॉक्टरों की सेवाएं लेने की तैयारी है. साल 2026 में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति मिल जाएगी. इससे वे टांका लगाने, बवासीर, फोड़ा-फुंसी और नाक, कान, गले से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे. इसके बाद मरीजों का इलाज भी कर सकेंगे.

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) ने प्रदेश के बीएचयू, राजकीय एवं निजी आयुर्वेद कॉलेजों में सर्जरी की परास्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सर्जरी की अनुमति दी है. हालांकि अभी इसे लागू करने के लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है. इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकेगा. वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है.


मिलेगा छह माह का प्रशिक्षण : नई गाइडलाइन में यह प्रावधान किया जा रहा है कि आयुर्वेद परास्नातक डिग्री धारी डॉक्टरों को छह माह तक एलोपैथी चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. इससे आयुर्वेद के डॉक्टर आपात स्थिति में प्रबंधन, एलोपैथी से होने वाली सर्जरी में बरती जाने वाली सावधानियां जान सकेंगे.

आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि नए सिरे से नियमावली तैयार कराई जा रही है. अन्य राज्यों में शुरू की गई व्यवस्था का भी आकलन किया जा रहा है. आयुर्वेद में सर्जरी पढ़ाई जाती है. सर्जरी की अनुमति मिलने से मरीजों को फायदा होगा. आयुर्वेद अस्पतालों में इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

सचिव रंजन कुमार ने बताया कि आयुर्वेद के ऊपर लोगों का विश्वास सदियों से रहा है. अब जब आयुर्वेद चिकित्सालय को ऑपरेशन की अनुमति मिलेगी. आज के समय भी लोग आयुर्वेद के ऊपर विश्वास अधिक करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी विधा है. जिसकी दावों का कोई दुष्प्रभाव शरीर के दूसरे अंगों पर नहीं पड़ता है.

एलोपैथी में लगातार बढ़ रही आयुर्वेद की पैठ

  • कोराना काल के दौरान आयुर्वेद से मिले लाभ की वजह से एलोपैथिक चिकित्सक भी आयुर्वेद को स्वीकार कर रहे हैं. लिवर संबंधी इलाज और इम्युनिटी के लिए एलोपैथ के डॉक्टर कई तरह की आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं.
  • हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक एलोपैथ और एक आयुर्वेद पद्धति का चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) होता है. आयुर्वेद पद्धति से पढ़ाई करने वाले ये चिकित्सा अधिकारी सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी सहभागिता निभाते हैं.
  • अब दोनों प्रणाली का एकीकरण भी किया जा रहा है. अब सिर्फ एक प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा जैसी समस्या में आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के लाभों को मिलाकर इलाज किया जा रहा है.
  • वर्ष 2016 में आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथ की दवा लिखने की अनुमति दी गई थी. यह अनुमति वहां के लिए दी गई थी, जहां एलोपैथ के डॉक्टर नहीं है अथवा जहां इमरजेंसी में जरूरी हो.

यह भी पढ़ें: बनारस में पारंपरिक खुशबू विज्ञान से तैयार हो रहीं आयुर्वेदिक अगरबत्तियां, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद

यह भी पढ़ें: आयुर्वेदिक दवाओं में घटिया सामग्री मिलाने वाली कंपनियों पर होगी सख्ती, जांच के लिए बनेंगे अत्याधुनिक लैब

TAGGED:

MEDICAL NEWS
AYURVEDIC DOCTORS PERFORM SURGERY
AYURVEDIC DOCTORS IN UP
LUCKNOW NEWS
AYURVEDIC DOCTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.