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चित्तौड़गढ़ में CBN की बड़ी कार्रवाई, बाड़मेर ले जा रही 18 किलो अफीम जब्त...कार की लाइट में छिपा रखी थी

सीबीएन टीम को पहली जांच में कार से कुछ नहीं मिला. मैकेनिक की मदद से फिर जांच की तो मिला 75 लाख का मादक पदार्थ.

Opium and car seized in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ में जब्त अफीम एवं कार (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की राजस्थान यूनिट ने फिर बड़ी कार्रवाई की. सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी तहसील के बोहेड़ा गांव के पास से एक कार में छिपा कर ले जाई जा रही 18.200 किलो अवैध अफीम जब्त की. सीबीएन ने कार सीज कर ली. पकड़ी गई अफीम का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 75 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है.

कोटा नारकोटिक्स के उप आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया, सीबीएन को राजस्थान नंबर की एसयूवी में अफीम की खेप बाड़मेर क्षेत्र की ओर ले जाने की सूचना मिली थी. इस आधार पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ डिवीजन-2 की टीम ने संदिग्ध मार्गों पर निगरानी और नाकाबंदी की. निगरानी के दौरान सफेद संदिग्ध कार के चालक ने सीबीएन को देखकर अचानक दिशा बदलकर तेज गति से गाड़ी दौड़ाई. पीछा करने पर कार अंधेरे में ओझल हो गई. टीम ने इलाके को दो हिस्सों में बांट कर तलाशी शुरू की. कुछ देर बाद टीम को दूर खड़ी कार मिल गई, जिसमें कोई नहीं था. सादे कपड़ों में पुलिस ने निगरानी की लेकिन चालक नहीं लौटा.

चित्तौड़गढ़ में सीबीएन की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें:CBN का भरतपुर, डीडवाना और चित्तौड़गढ़ में एक्शन: पंजाब–राजस्थान सप्लाई होने जा रही नशे की खेप पकड़ी

लाइट में छुपाई अफीम: बुंदेल ने बताया कि पहली जांच में कार से कुछ नहीं मिला, इसलिए वाहन को CBN कार्यालय लाया गया. यहां कार मैकेनिक की मदद से बारीकी से जांच की गई. कार की पिछली लाइट में विशेष रूप से बना गुप्त स्थान मिला. इसमें 29 छोटे पैकेट में भरी कुल 18 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई. उपायुक्त बुंदेल ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर 18 किलो 200 ग्राम अफीम और कार को NDPS एक्ट 1985 के तहत जब्त कर लिया है. अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है. पुलिस चालक और कार मालिक की पहचान कर तलाश कर रही है.

This is how the packet of opium was hidden.
ऐसे छुपा रखी थी अफीम की पैकेट (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: हाइवे पर ट्रक से डोडा चूरा की तस्करी, सीबीएन ने पकड़ी 1868 किलो से ज्यादा की खेप, दो गिरफ्तार

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18 KG OPIUM SEIZED IN CHITTORGARH
NARCOTICS WORTH ₹75 LAKH SEIZED
ACCUSED HAVE NOT BEEN CAUGHT
TRANSPORTING OPIUM TO BARMER
OPERATION BY CBN IN CHITTORGARH

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