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चित्तौड़गढ़ में CBN की बड़ी कार्रवाई, बाड़मेर ले जा रही 18 किलो अफीम जब्त...कार की लाइट में छिपा रखी थी

चित्तौड़गढ़: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की राजस्थान यूनिट ने फिर बड़ी कार्रवाई की. सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी तहसील के बोहेड़ा गांव के पास से एक कार में छिपा कर ले जाई जा रही 18.200 किलो अवैध अफीम जब्त की. सीबीएन ने कार सीज कर ली. पकड़ी गई अफीम का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 75 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है.

कोटा नारकोटिक्स के उप आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया, सीबीएन को राजस्थान नंबर की एसयूवी में अफीम की खेप बाड़मेर क्षेत्र की ओर ले जाने की सूचना मिली थी. इस आधार पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ डिवीजन-2 की टीम ने संदिग्ध मार्गों पर निगरानी और नाकाबंदी की. निगरानी के दौरान सफेद संदिग्ध कार के चालक ने सीबीएन को देखकर अचानक दिशा बदलकर तेज गति से गाड़ी दौड़ाई. पीछा करने पर कार अंधेरे में ओझल हो गई. टीम ने इलाके को दो हिस्सों में बांट कर तलाशी शुरू की. कुछ देर बाद टीम को दूर खड़ी कार मिल गई, जिसमें कोई नहीं था. सादे कपड़ों में पुलिस ने निगरानी की लेकिन चालक नहीं लौटा.