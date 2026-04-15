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CBSE 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित, लखनऊ की अदिति ने 98% और अक्षरा ने हासिल किये 99% अंक

अदिति ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है. हमने तय किया था कि जिस विषय में हम कमजोर हैं, उसमें ज्यादा समय देंगे.” उन्होंने यह भी बताया कि नियमित पढ़ाई, रोज होमवर्क पूरा करना और अनुशासन उनकी सफलता की कुंजी रहे.

अदिति गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और निरंतर अभ्यास को दिया. उन्होंने कहा कि उनका रिजल्ट उनकी तैयारी के अनुरूप आया है. अदिति ने बताया कि कुछ विषय शुरू में उनके लिए कठिन थे और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वे उनमें 95 से ऊपर अंक ला पाएंगी, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से उन्हीं विषयों में उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए.

लखनऊ : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. सीबीएसई के मुताबिक, इस साल कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्र पास हुए हैं. बोर्ड द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा में 94.99% लड़कियां सफल हुईं, जबकि लड़कों के सफल होने का प्रतिशत 92.69% रहा. ट्रांसजेंडर्स का पास परसेंटेज 87.50% रहा. लखनऊ में विद्यार्थियों ने भी सीबीएसई हाईस्कूल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. आरएलबी स्कूल की छात्रा अदिति गुप्ता ने 98% अंक प्राप्त किये हैं, वहीं अक्षरा पांडे ने 99% अंक हासिल किया है.

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने भी उनकी पढ़ाई में अहम भूमिका निभाई. “कई सवालों के बेहतर जवाब लिखने में AI ने मदद की, जिससे हमारे उत्तर और प्रभावी बने.” उन्होंने बताया कि अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया.

छात्रा अक्षरा पांडे (Photo credit: ETV Bharat)





वहीं, 97% अंक हासिल करने वाली छात्रा रूबी ने कहा कि उनका परिणाम उनकी मेहनत के अनुरूप ही आया है. उन्होंने कहा कि पढ़ाई में संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती, लेकिन यही भावना आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है. रूबी ने सेल्फ स्टडी और निरंतर अभ्यास को अपनी सफलता का आधार बताया.

CBSE 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित (Photo credit: ETV Bharat)





छात्र पुण्योदय (97%) ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से समय रहते सिलेबस पूरा किया और हर विषय पर ध्यान दिया. उनके अनुसार कोई भी विषय कठिन नहीं होता, बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत होती है.



छात्र मयंक कुमार ने 93.2% अंक प्राप्त कर विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की मिसाल पेश की है. मयंक ने बताया कि वे रोज करीब 3 घंटे पढ़ाई करते थे. दो साल पहले उनके पिता का निधन हो गया था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई. इस दौरान स्कूल ने उनकी फीस माफ कर दी, जिससे उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली.

मयंक की मां ने बताया कि पति के निधन के बाद परिवार पर संकट आ गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जनरल स्टोर खोलकर घर चलाना शुरू किया. मयंक ने भी पढ़ाई के साथ-साथ कोचिंग देना और यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया है, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिल सके. मयंक का सपना आईएएस अधिकारी बनना है.

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