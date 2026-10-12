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काजरी द्वारा विकसित ‘काजरी मोठ-8’ किस्म हुई अधिसूचित, किसानों के लिए होगी वरदान

काजरी मोठ-8 ( ETV Bharat Bharatpur )

जोधपुर : काजरी (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) की ओर से विकसित की जाने वाली खाद्यान्नों फसलों की किस्म में एक और सफलता हासिल हुई है. काजरी के वैज्ञानिकों की ओर से विकसित की गई काजरी मोठ-8 किस्म को भारत सरकार ने जलवायु-सहिष्णु किस्म के रूप में 'काजरी मोठ-8' को अधिसूचित किया है. अब इसका बीज किसानों को उपलब्ध होगा.