काजरी द्वारा विकसित ‘काजरी मोठ-8’ किस्म हुई अधिसूचित, किसानों के लिए होगी वरदान
काजरी में इस वर्ष इस किस्म को लगाकर किसानों के लिए बीज का उत्पादन किया है.
Published : October 12, 2026 at 2:50 PM IST
जोधपुर : काजरी (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) की ओर से विकसित की जाने वाली खाद्यान्नों फसलों की किस्म में एक और सफलता हासिल हुई है. काजरी के वैज्ञानिकों की ओर से विकसित की गई काजरी मोठ-8 किस्म को भारत सरकार ने जलवायु-सहिष्णु किस्म के रूप में 'काजरी मोठ-8' को अधिसूचित किया है. अब इसका बीज किसानों को उपलब्ध होगा.
संस्थान के निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने बताया कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के बावजूद काजरी फार्म पर 'काजरी मोठ-8' ने प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल से अधिक उपज दी. इस किस्म में प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता है और परिपक्वता तक पौधों का हरा बने रहना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है. दो बारिश में ही यह तैयार होती है, ज्यादा बारिश होने पर भी उत्पादन में बढ़ोतरी होती है.
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टिकाऊ एवं लाभकारी खेती : पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अनियमित वर्षा और नमी की कमी के बीच भी बेहतर उत्पादन की संभावना के साथ यह किस्म मरुस्थलीय किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. इसका बीज किसानों और विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इस जलवायु-सहिष्णु किस्म का प्रसार बढ़ेगा और पश्चिमी राजस्थान में टिकाऊ एवं लाभकारी खेती को प्रोत्साहन मिलेगा.
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98 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की : उन्होंने बताया कि राजस्थान देश में मोठ उत्पादन का प्रमुख केंद्र है. देश के कुल मोठ क्षेत्रफल में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 98 प्रतिशत और कुल उत्पादन में 96.4 प्रतिशत है. राज्य में करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोठ की खेती की जाती है. हालांकि, अनियमित मानसून और लंबे शुष्क दौर के कारण किसानों को अक्सर उत्पादन संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए काजरी लगातार मोठ की किस्मों पर काम कर रहा है.
ICAR-CAZRI, जोधपुर की विकसित #Moth8 किस्म सूखे में 60–65 दिनों में पकती है और नमी की कमी सहन करती है। शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयोगी विकल्प! #ICAR #Variety @ChouhanShivraj @PIB_India @AgriGoI https://t.co/tRXJ0lwaBr— Indian Council of Agricultural Research. (@icarindia) October 11, 2026
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अब तक कुल 11 किस्में तैयार, 8 बाजार में : मोठ की खेती पर निर्भर किसानों की आजीविका को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से काजरी, जोधपुर ने लगभग एक दशक पहले जलवायु-सहिष्णु एवं अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए फसल सुधार कार्यक्रम शुरू किया था. इसी प्रयास का महत्वपूर्ण परिणाम 'काजरी मोठ-8' के रूप में सामने आया है. पश्चिमी राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों में कम नमी के बावजूद फसल की उत्पादकता बनाए रखना कृषि अनुसंधान की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है. वैज्ञानिकों ने काजरी मोठ 11 तक किस्में विकसित की हैं, जो विभिन्न प्रक्रिया चरणों में चल रही हैं.
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100 क्विंटल बीज का उत्पादन : काजरी में इस वर्ष इस किस्म को लगाकर किसानों के लिए बीज का उत्पादन किया है. यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां वर्षा की मात्रा और वितरण दोनों अनिश्चित रहते हैं. 'काजरी मोठ-8' जैसी उन्नत किस्में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन की संभावनाओं को बेहतर बनाने, मौसम संबंधी जोखिमों को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. किसानों तक इस किस्म के गुणवत्तायुक्त बीज पहुंचाने के उद्देश्य से काजरी ने 100 क्विंटल से अधिक बीज का उत्पादन किया है.
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दो वर्षा ही काफी है उत्पादन के लिए : डॉ. जाट के अनुसार, इस किस्म की खेती शुष्क क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है. जलमग्न एवं क्षारीय भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है. इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बुवाई के बाद केवल दो वर्षा होने पर भी उचित फसल प्रबंधन के माध्यम से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए पहली वर्षा बुवाई के लगभग 20-25 दिन बाद और दूसरी 35-40 दिन बाद होना अनुकूल माना गया है.