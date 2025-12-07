इन योजनाओं से भी हिमाचल की ये महिलाएं भर सकती हैं अपनी 'तिजोरी', सरकार चला रही ये 22 स्कीम
हिमाचल में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार चला रही ये योजनाएं.
Published : December 7, 2025 at 5:31 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं. प्रदेश में 8,23,211 लाभार्थी महिलाएं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर रही हैं. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखी.
लाहौल-स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा और जसवां-परागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने सदन में सवाल रखा था कि प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है?
इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने सदन में रखा. उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं.
केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाएं
- वन स्टॉप सेंटर: इस योजना के तहत निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता दी जाती है. इसमें अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मेडिकल और कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श (psychological counseling) जैसी सेवाएं शामिल हैं.
- महिला हेल्पलाइन-181: महिलाओं को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए ये हेल्पलाइन-181 चलाई गई है. हिंसा से पीड़ित या कोई अन्य महिला इस निशुल्क नंबर पर कॉल करके आपातकालीन, पुलिस, एंबुलेंस एवं काउंसलिंग आदि की सुविधा ले सकती हैं.
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ: ये योजना 2023-24 से हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लागू है. इसके तहत लिंग चयनात्मक उन्मूलन (Gender selective elimination) को रोकना, बेटी का सर्वाइवल-संरक्षण सुनिश्चित करना और बेटियों की पढ़ाई और भागीदारी सुनिश्चित करना है.
- नारी अदालत: ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अधिकारों में कटौती के मामलों को हल करने और महिलाओं के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए नारी अदालत का प्रावधान है.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: इस योजना के तहत जॉब करने वाली महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है, ताकि वो डिलीवरी के पहले और बाद में आराम कर सकें. इस 6 महीने की मैटरनिटी लीव का भुगतान (Paid Leave) किया जाता है.
- पालना योजना: इसके तहत कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.
- सखी निवास: इस योजना के तहत जो महिलाएं अपने मूल निवास और घर से दूर रहती हैं, उनके बच्चों के लिए आवास, डे-केयर और भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान करना है.
- शक्ति सदन: इस योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. ये योजना संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास (long-term rehabilitation) प्रदान करती है.
- हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं की बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के इंटर रिलीजन कन्वर्जेंस की सुविधा देना, ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया जा सके.
- जेंडर बजटिंग: योजना का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों, संसाधनों और लाभों को महिला और पुरूष की समान पहुंच के लिए आपसी सम्मान के ढांचे को बाहर लाना है.
राज्य द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाएं
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: इस योजना के तहत ऐसी बेसहारा लड़कियां, जिनके पिता जीवित नहीं है, किसी गंभीर बीमारी के कारण आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, तलाकशुदा महिलाओं और उनकी बेटियों को 51000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है. बशर्ते उनकी वार्षिक आय 50 हजार से कम हो.
- मुख्यमंत्री शगुन योजना: इस योजना के तहत BPL परिवारों की लकड़ियों के विवाह के लिए 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- विधवा पुनर्विवाह योजना: इसके तहत विधवा महिलाओं की दोबारा शादी करवाने पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है.
- इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना: इस योजना के तहत विधवा, निराश्रित, परित्यक्त महिलाओं (जिनके पति ने छोड़ दिया) और विकलांग माता-पिता के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक के सभी पात्र बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. इसके अलावा इसमें 18 से 27 साल तक के पात्र बच्चों के सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा पर होने वाला खर्च भी शामिल है. होस्टल और मेस की फीस भी राज्य सरकार देगी. अगर होस्टल नहीं तो मकान के किराए के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा.
- महिला एवं स्वरोजगार योजना: जिन महिलाओं की वार्षिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा न हो, उन्हें स्वरोजगार के लिए 5000 रुपए की राशि दी जाती है.
- विशेष महिला उत्थान योजना: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के जरिए चिन्हित नैतिक खतरों में रही महिलाओं को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा आईआईटी में कुछ चयनित व्यवसायिक ट्रेनिंग दी जाती है. जिसका सारा खर्च सरकार उठाती है. प्रति ट्रेनी को 3 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइफंड और ट्रेनिंग फीस 800 रुपए दी जाती है.
- बेटी है अनमोल योजना: इसके तहत बीपीएल परिवार में 12-08-2021 के बाद जन्मी लकड़ी के नाम पर बैंक/डाकघर में 21000 रुपये की एकमुश्त राशि एफडी के रूप में जमा कर दी जाती है. जिसे 18 साल की आयु पूरी होने पर लड़की द्वारा ब्याज सहित निकाला जा सकता है. 12 अगस्त 2021 से पहले जन्मी लड़कियों को 12000 एकमुश्त राशि के अलावा पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक 450 से 5000 रुपए तक की दर से सालाना स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है.
- नारी सेवा सदन: असहाय और विधवा महिलाओं (जो नैतिक खतरे में हो) के लिए शिमला के मशोबरा में नारी सेवा सदन चलाया जा रहा है. यहां महिलाओं को फ्री खाना, आवास और मेडिकल सुविधा दी जाती है. सदन छोड़ने पर महिला को 21000 रुपए पुनर्वास सहायता दी जाती है. अगर कोई आवासी महिला शादी करती है तो उसे 51000 रुपए की राशि दी जाती है.
- विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना: 60 साल की उम्र से ज्यादा की महिला, विधवा, परित्यक्ता, 45 साल की उम्र से ज्यादा एकल नारी (Single Woman) को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. 70 साल की उम्र से ज्यादा वृद्ध महिलाओं को 1700 रुपए पेंशन दी जा रही है. वर्तमान में 4,77,025 महिलाओं को पेंशन दी जा रही है.
- मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना: आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल नारियों (जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से ज्यादा न हो) को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा.
- कंप्यूटर एप्लीकेशन व समवर्ती क्रियाकलापों में दक्षता योजना: इसके तहत विधवा एवं एकल महिलाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन व समवर्ती क्रियाकलापों में ट्रेनिंग दी जाती है. बर्शते महिलाओं हिमाचल की स्थायी निवासी हों, BPL परिवार से हो और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो.
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 35,687 महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार द्वारा 18,32,71,500 रुपए की सम्मान निधि बांटी गई है.