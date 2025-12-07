ETV Bharat / state

इन योजनाओं से भी हिमाचल की ये महिलाएं भर सकती हैं अपनी 'तिजोरी', सरकार चला रही ये 22 स्कीम

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं. प्रदेश में 8,23,211 लाभार्थी महिलाएं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर रही हैं. ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखी.

लाहौल-स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा और जसवां-परागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने सदन में सवाल रखा था कि प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है?

इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने सदन में रखा. उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं.