गोविंदपुरी और कालकाजी में चल रहे फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाले सेंटर का भंडाफोड़, बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री और कैश बरामद
फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 7 जालसाज गिरफ्तार, करीब तीन लाख रुपए, 31 मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद
Published : April 10, 2026 at 5:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के गोविंदपुरी थाने की पुलिस टीम ने फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है वहीं इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस को इनके पास से करीब 2,79,000 रुपए नगद 31 मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. वहीं इस पूरे मामले में 28 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है.
फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाला कारोबार जमकर चल रहा था. वही जब इस रैकेट की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली तो गोविंदपुरी थाने की पुलिस टीम ने अवैध रूप से चलाए जा रहे गोविंदपुरी इलाके में इनके अड्डे पर छापेमारी की जिसमें सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
एडिशनल डीसीपी जसबीर सिंह ने दी जानकारी
इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी जसबीर सिंह ने कहा कि दक्षिण पूर्वी जिले के थाना गोविंदपुरी की पुलिस टीम ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने के धंधे में शामिल था. इस कार्रवाई में पुलिस ने सात जालसाजों को गिरफ्तार किया है.
6 अप्रैल को पुलिस को मिली भी फर्जीवाड़े की सूचना
6 अप्रैल को थाना गोविंदपुरी को गुप्त सूचना मिली कि गोविंदपुरी के रविदास मार्ग स्थित एक फ्लैट के दूसरी मंजिल में फर्जी डिग्री जारी करने वाला एक बड़ा रैकेट चल रहा है सूचना मिलते ही एडिशनल डीसीपी जसवीर सिंह और एसीपी कालकाजी के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई और छापेमारी की गई. देखा गया कि वहां फर्जी डिग्री बनाने का काम सक्रिय रूप से चल रहा था .
इस संबंध में थाना गोविंदपुरी ने बीएनएस के धारा 318 (4)/3(5)के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव कुमार मौर्य, जनक नेउपाने, किशन कुमार,विक्की कुमार झा,आशीष थपलियाल, आकाश कुमार और संजय आर्य जो दिल्ली के अलग-अलग इलाके के रहने वाले हैं.
यह सभी आरोपी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक एक पूरी तरह से फर्जी संस्थान के नाम पर पिछली तारीख की डिग्रियां और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेचते थे. फर्जी फैकल्टी से इन्हें बात कराया जाता था जो संस्थान का आधिकारिक फैकल्टी बन कर बात क लोगों को अपने झांसे में लेता था. आरोपियों ने वर्क इंडिया जैसे एप के जरिए अपना स्टाफ भर्ती कर विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों का डाटा थर्ड पार्टी से प्राप्त कर उन्हें निशाना बनाया करते थे.
एडिशनल डीसीपी जसवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ₹279000 कैश,दो लैपटॉप, डिग्री छापने के लिए दो प्रिंटर ,एक वाईफाई राउटर, 31 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां अंक तालिकाएं कोड पेपर और पीड़ितों के विवरण वाले रजिस्टर बरामद किया है. फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए गहन जांच कर रही है. अभी तक की जांच में आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.
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