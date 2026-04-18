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कमला क्लब से खत्म क्रिकेट की नर्सरी; UPCA उन्नाव में बनाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: सालों तक शहर में जिस कमला क्लब से क्रिकेट की नर्सरी तैयार होती रही, अब वही कवायद उन्नाव में होगी. उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पहली बार उप्र में क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद संग पहला सेंटर आफ एक्सीलेंस तैयार होगा. इस सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत उन्नाव के मुर्तजा नगर में 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर मिनी स्टेडियम के आकार जैसा ग्राउंड होगा. जिसमें युवा क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएंगी. अंडर-12 से लेकर अंडर-19 तक के ट्रायल्स होंगे. रणजी मैचों के लिए अभ्यास कैंप लगाए जा सकेंगेय इस तरह से तमाम अन्य कवायद भी होंगी. उन्नाव में बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस. (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, अभी तक ये सारे काम शहर के जरीब चौकी स्थित कमला क्लब मैदान पर होते रहे, लेकिन, उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की एक लंबे अंतराल के बाद जब लीज एक्सपायर हो गई तो पदाधिकारियों ने उन्नाव स्थित जमीन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया. जिसे क्रिकेट व क्रिकेटर्स की बेहतरी के नजरिए से एक बड़ा फैसला भी माना जा रहा है. कमला क्लब में लंबे समय तक क्रिकेटर्स के लिए कैंप या ट्रायल्स के आयोजन होते थे, तो कानपुर में कई नामचीन क्रिकेटर्स ने यहां आकर खिलाड़ियों को उपयोगी टिप्स भी दिए. हालांकि, अब उन्नाव में सेंटर आफ एक्सीलेंस बन जाने से अधिकतर खिलाड़ियों को वहां जाकर ही क्रिकेट के गुर सीखने होंगे.