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कमला क्लब से खत्म क्रिकेट की नर्सरी; UPCA उन्नाव में बनाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

सूबे में क्रिकेट के विकास को लेकर पदाधिकारियों ने उठाया बड़ा कदम, प्रदेश भर के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 3:12 PM IST

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कानपुर: सालों तक शहर में जिस कमला क्लब से क्रिकेट की नर्सरी तैयार होती रही, अब वही कवायद उन्नाव में होगी. उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पहली बार उप्र में क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद संग पहला सेंटर आफ एक्सीलेंस तैयार होगा. इस सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत उन्नाव के मुर्तजा नगर में 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर मिनी स्टेडियम के आकार जैसा ग्राउंड होगा. जिसमें युवा क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएंगी. अंडर-12 से लेकर अंडर-19 तक के ट्रायल्स होंगे. रणजी मैचों के लिए अभ्यास कैंप लगाए जा सकेंगेय इस तरह से तमाम अन्य कवायद भी होंगी.

उन्नाव में बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, अभी तक ये सारे काम शहर के जरीब चौकी स्थित कमला क्लब मैदान पर होते रहे, लेकिन, उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की एक लंबे अंतराल के बाद जब लीज एक्सपायर हो गई तो पदाधिकारियों ने उन्नाव स्थित जमीन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया. जिसे क्रिकेट व क्रिकेटर्स की बेहतरी के नजरिए से एक बड़ा फैसला भी माना जा रहा है. कमला क्लब में लंबे समय तक क्रिकेटर्स के लिए कैंप या ट्रायल्स के आयोजन होते थे, तो कानपुर में कई नामचीन क्रिकेटर्स ने यहां आकर खिलाड़ियों को उपयोगी टिप्स भी दिए. हालांकि, अब उन्नाव में सेंटर आफ एक्सीलेंस बन जाने से अधिकतर खिलाड़ियों को वहां जाकर ही क्रिकेट के गुर सीखने होंगे.

ग्रीनपार्क की पहचान पूरी दुनिया में है: कानपुर में पिछले कई सालों से क्रिकेट का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलता रहा है. शहर के सिविल लाइंस एरिया में गंगा किनारे बसे ग्रीनपार्क स्टेडियम में जहां कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मैच कराए गए. वहीं, ग्रीनपार्क के हॉस्टल में भी युवा क्रिकेटर्स को दाखिला दिया जाता है, जिसके बाद वह रणजी समेत अन्य टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं. यहां से ही उनके लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मैचों में सेलेक्शन के दरवाजे भी खुले हैं. ग्रीनपार्क में यूपीसीए की ओर से हर साल ही कोई न कोई मैच कराया जाता है, जिससे क्रिकेट प्रेमी इस स्टेडियम की ओर उमड़ पड़ते हैं.

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर कहते हैं कि, यूपीसीए की ओर से पहली बार हम उन्नाव में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं. जिसका मकसद क्रिकेट के लिए हर चरण में क्रिकेट का विकास करना है. उप्र क्रिकेट एसोसिशएन सेंटर आफ एक्सीलेंस की मदद से कई नए आयाम स्थापित करेगा. यहां ट्रायल्स भी होंगे, प्रशिक्षकों के कैंप भी लगेंगे. क्रिकेटर्स आकर युवाओं को उपयोगी टिप्स देंगे. समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित कराई जाएंगी. क्रिकेट के लिए यहां बहुत कुछ होगा.

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