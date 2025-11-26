ETV Bharat / state

MMMUT गोरखपुर में तैयार होगा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' लैब; चिप डिजाइनिंग को मिलेगी रफ्तार

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना होगी. इससे यहां के छात्रों को चिप डिजाइनिंग में आसानी होगी. सेंटर के निर्माण से चिप के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग लैब में की जा सकेगी.

नेक्स्ट जेनरेशन सेमीकंडक्टर एंड नैनो डिवाइसेज नाम के इस केंद्र के लिए विश्वविद्यालय अपने मद से करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है. इस केंद्र के जरिए विश्वविद्यालय छात्रों को चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में कुशल बनाने की पहल करने जा रहा है.

भारत सरकार का भी चिप को लेकर आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है. यही वजह है, कि चिप डिजाइनिंग के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका नतीजा है, कि MMMUT में यह सेंटर बनाया जाएगा.

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि इस केंद्र के निर्माण से पहले ही छात्रों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है. विश्वविद्यालय की वित्त समिति से लेकर प्रबंधन बोर्ड तक ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है.

इसके बाद 4 करोड़ रुपए खर्च करके इसका निर्माण कराया जाएगा. जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाना है. इसके निर्माण की सारी अड़चनें दूर की जा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि इस केंद्र में चिप डिजाइनिंग तो होगी ही चिप के लिए मैटेरियल टेस्टिंग भी की जा सकेगी.

कुलपति ने बताया कि आजकल मोबाइल के चार्जर से लेकर हर सामान में चिप की आवश्यकता है. भारत को इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है. इसी के प्रोत्साहन से पूर्वांचल के इस सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस केंद्र को नेक्स्ट जेनरेशन सेमीकंडक्टर एंड नैनो डिवाइसेज नाम से स्थापित किया जाएगा. इसके लिए माइनर कोर्स का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है.