गोरखपुर में टाटा संस के चेयरमैन बोले-हर भारतीय के हाथ में हो AI टूल, हर क्षेत्र में इसका इंपैक्ट
सीएम योगी ने कहा-गोरखपुर आज के दौर में नॉलेज पवार हॉउस, AI जागरूकता में जिले ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:10 PM IST
गोरखपुर: महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूर्वांचल के पहले ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के उद्घाटन अवसर पर बुधवार को सीएम योगी के साथ टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर भी मौजूद रहे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, विकसित भारत के लिए हर भारतीय के हाथ में AI टूल होना आवश्यक है. यह पढ़े-लिखे लोगों के साथ जो साक्षर नहीं हैं, उनके लिए भी बेहद जरूरी है. क्योंकि यह खेती-किसानी से लेकर हर जगह उपयोग होने वाली तकनीकी है. कहा कि आयाती तकनीक भले है, लेकिन भारत में भी इसका परिवर्तनकारी इंपैक्ट हर क्षेत्र में पड़ने वाला है. इसलिए इसके ज्ञान से युवाओं के साथ ही सभी को परिचित होना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि हम मानव जीवन के हर उपयोगी क्षेत्र में हेल्थ हो या एनर्जी, अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति से उसे उन्नत बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यह केंद्र उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा. इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा संस्थान से जुड़ी विशेष प्रकाशन सामग्री, डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, अधिकारी एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. इस दौरान कई विषयों पर MOU भी हुआ.
महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आयोजित 'विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश-2047' कार्यक्रम में...@MGUGOfficial https://t.co/WdcdXyhzNP— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल के युवाओं के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा. यह सिर्फ पूर्वी यूपी ही नहीं, नेपाल की तराई, पश्चिमी बिहार के साथ भारत के लिए तकनीक का एक नया प्लेटफार्म बनेगा. यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं को तैयार कर सकें, यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कार्य होगा. जिसे यह केंद्र नई गति देगा. यह यूपी के उस क्षेत्र में स्थापित हुआ है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था. यह पीएम मोदी के डिजिटल और आत्म निर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगा.
महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर में टाटा समूह के सहयोग से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में... https://t.co/pyt1TPJWiy— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
कहा कि सेवा और नवाचार की जो परम्परा टाटा समूह में भरी है, उसका यह केंद्र अद्भुत रूप है. गोरखपुर आज के दौर में नॉलेज पवार हॉउस बन चुका है. साल 2017 से पहले प्रदेश में न कोई नीति थी न नियति थी. इसलिए निवेश नहीं हो रहा था. ऐसे में रोजगार का सृजन भी नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ बदला है. यूपी अब तमाम क्षेत्रों में अन्य प्रदेशों से आगे निकल चुका है. इस दौरान सीएम ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का भी इसी महीने लोकार्पण होगा. इमार्जिंग टेक्नोलाजी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना होगा. जीवन के हर क्षेत्र में AI का प्रवेश हम बढ़ा सकते हैं. यह क्षेत्र व्यापक सम्भावना का क्षेत्र है. 55 फीसदी मोबाइल यूपी में बन रहा है. 32 हजार से अधिक कारखने यूपी में संचालित हैं. टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के हब के रूप में यूपी स्थापित हो रहा है. ऐसे में आधुनिक तकनीक को अपनाकर ही हम विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा कर सकते हैं.
वहीं, इस कार्यक्रम के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है. सीएम योगी के मार्गदर्शन में रची गई 'एआई फॉर आल अवेयरनेस प्रोग्राम' की रूपरेखा ने एक सप्ताह की समय सीमा में 764187 ऑनलाइन पंजीकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एमपीआईटी (महाराणा प्रताप इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) ने टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) और अन्य संस्थानों के सहयोग से इस प्रोग्राम को शुरू किया है. इस प्रोग्राम में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पंजीकरण के लिए बुधवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने विश्व कीर्तिमान रचे जाने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को सौंपा.
एमपीआईटी ने एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए पांच लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा था. इसके लिए निर्धारित तिथि, 9 अप्रैल तक 764187 पंजीकरण हुए. इसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय, एमपी पॉलिटेक्निक, आईटीएम गीडा, बीआईटी गीडा आदि को भी साझा पहल में शामिल किया गया.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को कड़े मानकों पर परखने के बाद आज विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा गया है.पूर्णतः निशुल्क इस एआई अवेयरनेस प्रोग्राम में एआई का परिचय, जेनेरेटिव एआई टूल्स, प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोडक्टिविटी, रिस्पांसिबल एआई यूज, साइबर हाइजीन, फ्रॉड प्रिवेंशन, पासवर्ड एंड ओटीपी सेफ्टी और सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेज के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त होगा.
वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले लखनऊ से चलकर जब गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वह गुरू गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और नाथपंथ तथा इसके महान संतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन हुआ. मंदिर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने उन्हें शिवगोरक्ष नामाकृत अंगवस्त्र और मंदिर का प्रसाद भेंट किया. महायोगी गुरु गोरखनाथ के जीवन दर्शन और नाथपंथ के प्रसिद्ध संतों के बारे में बताया। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद एन. चंद्रशेखरन गोरक्षपीठ की तरफ से आयोजित दोपहर भोज में भी शामिल हुए.
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