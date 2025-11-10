ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के प्राचीन वाद्य यंत्रों का केंद्र कुहूकी, बाघ वाला बाजा और भोगुल ढोल आकर्षण का केंद्र

भिलाई में प्राचीन वाद्य यंत्रों का केंद्र कुहूकी है.जो लोक वाद्य यंत्रों के संग्राहक रिखी क्षत्रिय का प्राइवेट म्यूजियम है.

KUHUKI RIKHI KSHATRIYA MUSEUM
छत्तीसगढ़ के प्राचीन वाद्य यंत्रों का केंद्र कुहूकी (Etv Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 10, 2025

भिलाई : यदि आप पुरातन वाद्य यंत्रों के दीवाने हैं तो ये खबर आपके लिए है.क्योंकि आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां छत्तीसगढ़ के उन पुरातन वाद्य यंत्रों को देखने और सुनने को मिलेगा,जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में हैं. इस जगह पर आपको एक ही छत के नीचे ऐसे वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे जिसकी कहानी रोचक है. इन वाद्य यंत्रों को संग्रह करने में जिस व्यक्ति का योगदान है,उनका नाम है रिखी क्षत्रिय. जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हैं.

रिटायरमेंट के बाद खोज का बढ़ाया दायरा : रिटायर होने के बाद इन्होंने अपने शौक को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के पुरातन वाद्य यंत्रों का संग्रह करने की ठानी. एक के बाद एक ये वाद्य यंत्रों का संग्रह करते गए.आज इनके पास 220 से भी ज्यादा पुरातन वाद्य यंत्र हैं, जो आज भी अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं. इन वाद्य यंत्रों को इन्होंने अपने खास संग्रहालय में जगह दी है,जिसका नाम है कुहूकी.

छत्तीसगढ़ के प्राचीन वाद्य यंत्रों का केंद्र कुहूकी (Etv Bharat)

संग्रहालय का नाम रखा कुहूकी ?: रिखी क्षत्रिय की मेहनत का नतीजा कुहूकी संग्रहालय है. रिखी क्षत्रिय ने 45 वर्षों से ज्यादा समय तक वाद्य यंत्रों का संग्रह किया. इन वाद्य यंत्रों को तलाशने में रिखी क्षत्रिय ने बस्तर के सुदूर इलाकों का दौरा किया. ऐसी जगहों तक गए जहां पर आदिवासी आज भी अपने पुरातन वाद्य यंत्रों के साथ अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं. बस्तर से लेकर राजनांदगांव तक रिखी क्षत्रिय ने पहुंचकर वाद्य यंत्रों को संजोया है.

प्रदर्शनी के लिए लाए गए वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुद के पैसों से बनाया कुहूकी : वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करने के साथ उन्हें एक जगह रखना भी बड़ा काम था. इसके लिए रिखी क्षत्रिय ने खुद के पैसों से जगह का निर्माण किया.जिसे संग्रहालय का रुप देते हुए रिखी ने पुरातन वाद्य यंत्रों को सहेजना शुरु किया. इस संग्रहालय का नाम रिखी क्षत्रिय ने कुहूकी के नाम पर रखा.कुहूकी भी एक वाद्य यंत्र है,जिसका इस्तेमाल 300 साल पहले आदिवासी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते थे. लेकिन इस वाद्य यंत्र को बनाने के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी है.

रिखी क्षत्रिय ने 45 वर्षों की मेहनत से सहेजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाघ की आवाज वाला वाद्य भुंगरा : रिखी क्षत्रिय के पास बाघ की आवाज निकालने वाला वाद्य यंत्र भुंगरा भी है.रिखी बताते हैं कि पुराने जमाने में खेतों की फसल रक्षा करने के लिए ग्रामीण बाघ की आवाज वाले वाद्य यंत्र भुंगरा का इस्तेमाल करते थे. इस बाघ की आवाज वाले वाद्य यंत्र से लोग अपने खेतों की सुरक्षा छोटे जानवरों से करते थे. इसे बजाने पर ऐसा लगता था कि मानो झाड़ियों के बीच कोई बाघ गुर्रा रहा है. बाघ के गुर्राने की आवाज सुनने के बाद कोई भी जानवर खेतों के पास नहीं आता था. जिससे फसल की रक्षा होती थी. इसके अलावा रिखी क्षत्रिय के पास कई किस्म के लगभग 220 वाद्य यंत्र हैं.उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं.

आदिवासी परंपरा की पहचान हैं वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठडका : सागौन के लकड़ी का खोल होता है. जो दो फीट लम्बाई के होते है . एक फिट मोटाई के (चौड़ाई) के. इनको कमर में बांधकर दो डन्डी से आघात कर बजाते हैं. टकर-टकर की आवाज निकलती है.

300 साल पुराने वाद्य यंत्र भी हैं शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृदंग: मृदंग प्राचीन वाद्य यंत्रों में शुमार है. इनको पहले मिट्टी से ही बनाया जाता था. लेकिन अब लकड़ी के खोल का इस्तेमाल होता है. बकरे के खाल से दोनों तरफ पैक होता है.फिर स्याही लगाई जाती है.इसे हाथ से बजाया जाता है.नवरात्रि में देवी पूजा के दौरान मृदंग का इस्तेमाल होता है.

नगाड़ा: नगाड़ा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों का भी बाजा है. होली जैसे त्यौहार या किसी उत्सव में इसे बजाया जाता है.

कुहूकी में विलुप्त हो चुके वाद्य यंत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हिरनांग : इसमें पन्द्रह घंटी और बड़े बड़े घुंघरु होते हैं.चमड़े का एक बेल्ट होता है, उसमें पिरोया जाता है.इनको कमर में बांध कर फिर कमर हिलाकर बजाया जाता है.

तिनकी : इसके तीन नाम हैं.बस्तर में इसको तुड़बुड़ी कहते हैं. दुर्ग और राजनानगांव जिले में डमरु कहते हैं. वहीं कवर्धा में इसका नाम टिमकी है. ये कहीं छोटा और कहीं बड़ा होता है. मिट्टी का खोल होता है और गाय बैल के चमड़े से इसको मड़ा जाता है. कमड़ में लटकाकर, दो पतली डंडी से इसे बजाते हैं.

पुरातन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घुंघरु : देवार आदिवासियों का लोकवाद्य है घुंघरु. ये लोग घुमन्तु होते हैं. गांव-गांव में घूम घूमकर गुमटी लगाकर रहते हैं. नाच गान करके जीवन व्यापन करते हैं. ये लौकी, बांस, और बांस का टुकड़ा और तार से बजाते हैं. चमड़े का तार से रस्सी तैयार की जाती है.

चिकारा : जिस समय छत्तीसगढ़ में हारमोनियम नहीं था, उस जमाने का यह वाद्य है. उस समय बुजुर्ग दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम को घर आते थे.तो चौपाल लगाकर बजाते थे. खजंरी वाद्य होता था. लकड़ी का खोल होता है.दो फीट का उसमें चमड़ा मड़ा जाता है.तार डालते है जिसे हथवा कहते हैं. घोड़े का पूंछ लगा रहता है.जिसे आघात देकर बजाया जाता है.

वाद्य यंत्रों के संग्राहक रिखी क्षत्रिय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मादर : इसे वाद्यों का राजा कहा जाता है. ये मिट्टी का एक खोल होता है.तीन फिट लम्बाई का और एक तरफ गद कहते हैं. एक तरफ ताली कहते हैं, एक तरफ दस इंच का रहता है, और एक तरफ से छह इंच का. इसको चमड़े से दोनों तरफ मड़ा जाता है. चमड़े की ही रस्सी से इनको खीचा जाता है. गले में लटकाने के लिए एक रस्सी होती है . गले में लटकाकर और दोनों हाथ से आघात करके इसको बजाते हैं. आवाज बहुत ही मीठी और मधुर होती है.

दो लोगों की मदद से बजने वाला भोगुल ढोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिखी क्षत्रिय के पास हैं कई वाद्य यंत्र : मांदर, खंजेरी, मांदरी, ढोलक, टिमकी, दफड़ा, गुदुम, नंगाड़ा, डमरु, डफ (चांक), मृदंग, डांहक, माडिया डोल, बैगा मांदर, सरहुल मांदर, गोडी कर्मा मांदर, जसगीत मांदर, अखाड़ा ढोल, टामोक, मिरदिन, नंगाड़ा, मरनी ढोल, हुलकी, थाली, झांझ, मंजीरा, झुमका, करताल, ठिसकी, झुनझुना, ठडका, खड़ताल, मैनाही बांसुरी, गेंडी बांसुरी, चटकोला, धनकुल, हिटकी, छर्रा, फटकक्का, धुनधुना, टूड, पैजना, चमीटा, धीनी, चटका, रामधुनी, चटका (रैला नृत्य) डंडा, रोजो, खनखना, डेंडोर, घंटी, धांधरा, इत्तापुल्ला (पैंडी) मूसल, झालर, शंख, बांसुरी, राउस बांसुरी, जराड, अलगोजा, नकडेवन (बीन), मोदरी, बांस बाजा, तुरही, तुनरु, बिगुल, सगिया फोन, तंबूरा, एकतारा, चिकारा, भेर, झल्लर लौडी, र्रूंजू (सरांगी) गतका, रइचुली, भन्नाटी, तुड़बुड़ी नृत्य ढोल, दुगरु, व्याकुल तरंग, हिरनांग, धुमरा, हुलकी, मुरचंम, छड़ी झुनकी, कुहकी, टमरिया, नुनू बाजा, ताउस, गतका, धसिया ढोल, कोन्डोडका, आंगादेव ढोल, झालर, खनखना, ढोक, खनी और तुर्रा है.

छत्तीसगढ़ के प्राचीन वाद्य यंत्रों का केंद्र कुहूकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बाघ वाला बाजा और भोगुल ढोल आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिखी क्षत्रिय के पास रायपुर का दफड़ा और निसान, राजनांदगांव का रोंजो, दुर्ग क्षेत्र का डांहक, दंतेवाड़ा का तुड़बुड़ी, कांकेर का हिरनांग, सरगुजा का सींगाबाजा, जशपुर का टमरिया, बिलासपुर का हिरकी, ढुंगरु, बस्तर का टामोक जैसे वाद्य यंत्र मौजूद हैं.

