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उत्तराखंड के स्नो कवर्ड एरियाज में कल से होगा जनगणना का कार्य, 131 गांव और तीन शहर शामिल

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना के दूसरे चरण के तहत हिम आच्छादित क्षेत्र में जनगणना का कार्य 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर आबादी की गणना करेंगे. जिसको लेकर जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस विशेष अभियान के लिए अब तक कुल 182 प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 139 प्रगणक एवं 43 पर्यवेक्षक शामिल हैं. वहीं, 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चल स्वगणना के दौरान हिमाचली क्षेत्र में रह रहे करीब 55 हजार लोगों में से मात्र 338 लोगों ने स्वगणना किया है.

जनगणना के इस विशेष अभियान के तहत उत्तराखंड के चार हिमाच्छादित जिलों, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के तहत आने वाले 131 हिमाच्छादित गांवों एवं 3 शहरी स्थानीय निकायों, बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में संचालित किया जाएगा. जनगणना कार्य के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्य संपन्न हो चुका है. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जनगणना की अवधारणा एवं प्रक्रियाओं, डिजिटल माध्यम से आंकड़ों को एकत्र करना, निर्धारित प्रगणना क्षेत्रों की पहचान के साथ ही सूचना की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने से संबंधित जानकारी दी गई है.

उत्तराखंड के हिम आच्छादित क्षेत्र के 131 गांव और तीन शहरों में जनगणना का कार्य होना है. जिसके तहत, चमोली जिले के 23 गांव और बदरीनाथ नगर पंचायत, रुद्रप्रयाग जिले के चार गांव और केदारनाथ नगर पंचायत, उत्तरकाशी जिले के 69 गांव और गंगोत्री नगर पंचायत के साथ ही पिथौरागढ़ जिले के 35 गांव शामिल हैं. जनगणना कार्य के लिए 139 प्रगणक और 43 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं. इसके अलावा 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच चले स्वगणना के दौरान कुल 338 लोगों ने स्वगणना किया है. जिसमें उत्तरकाशी जिले के 277, चमोली जिले के 29, पिथौरागढ़ जिले के 24 और रुद्रप्रयाग जिले के 8 लोग शामिल हैं.