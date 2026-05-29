बूढापहाड़ के कई गांव में पहली बार बेखौफ दाखिल होगी जनगणना टीम ! 2024 में इलाके में पहली बार बना था मतदान केंद्र

बूढापहाड़ के कई गांव में पहली बार बेखौफ दाखिल होगी जनगणना टीम ! 2024 में इलाके में पहली बार बना था मतदान केंद्र
बूढ़ा पहाड़ के कई गांवों में पहली बार जनगणना टीम दाखिल होगी. इसे लेकर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं.
Published : May 29, 2026 at 2:40 PM IST
पलामू: पहली बार जनगणना टीम बिना किसी डर के माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ इलाके में दाखिल होगी. 2011 की जनगणना के दौरान, बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाके में कई ऐसे गांव थे जहां टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वे कई परिवारों तक नहीं पहुंच पाई थी.
2011 के उलट, अब जनगणना टीम को नक्सलियों का खतरा नहीं है. पूरे भारत में जनगणना का काम शुरू हो गया है, और पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का कार्य चल रहा है. बूढ़ा पहाड़ से सटे कई गांवों में हाउस लिस्टिंग शुरू हो गई है. बूढ़ा पहाड़ के अलावा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में कई ऐसे गांव हैं जहां पहली बार बड़ी संख्या में जनगणना टीमें गांवों में घुसेंगी.
जनगणना कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का खास प्लान
पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ और दूसरे नक्सली इलाकों में जनगणना के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. जनगणना कर्मियों की सुरक्षा पर पिकेट और पुलिस थानों के जरिए नजर रखी जाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो. पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके में एक खास प्लान बनाया है. सभी कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. बूढ़ा पहाड़ इलाके में एक दर्जन अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल कैंप हैं, जबकि नक्सल कॉरिडोर में पहले से ही बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है.
"बूढ़ा पहाड़ एक अहम जगह रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं. इलाके में पुलिस पिकेट और कैंप भी हैं. जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बूढ़ा पहाड़ इलाके में भी जनगणना होनी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. वरीय अधिकारी इस पर निगरानी रख रहे हैं." - किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू
2024 में बूढापहाड़ में पहली बार बना था मतगणना केंद्र
2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बूढ़ा पहाड़ इलाके में पहली बार मतगणना केंद्र बनाया गया था. बूढ़ा पहाड़ के हेसातु में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया. इसी तरह बूढ़ा पहाड़ से सटे तिसिया, नावाटोली समेत कई इलाकों में भी पहली बार मतदान कर्मी पहुंचे.
2011 की जनगणना के दौरान, जनगणना टीम बूढ़ा पहाड़ के झालू डेरा, बहेरा टोली, कुल्हि, हेसातु, तिसिया और नावाटोली जैसे गांवों में कई परिवारों तक नहीं पहुंच पाई थी. 2026 में पहली बार जनगणना टीम सभी परिवारों से डाटा इकट्ठा करेगी.
तीन दशक तक माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है बूढापहाड़
बूढ़ा पहाड़ तीन दशकों से माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है. 2022-23 में, ऑपरेशन ऑक्टोपस द्वारा बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह से नक्सलमुक्त किया गया. 2023 में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया और इसे नक्सल-मुक्त घोषित किया. इसके लिए बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया. इस इलाके में 27 गांव आते हैं, जिनमें गढ़वा के 16 और लातेहार के 11 गांव शामिल हैं. पूरे इलाके की आबादी 20 से 25 हजार है.
यह भी पढ़ें:
नक्सलियों के गढ़ में पुलिस की कोचिंग, पढ़कर 25 छात्रों ने किया इटंर पास
एक ऐसा हेलीपैड, जो नक्सलियों के लिए काल और झारखंड पुलिस के लिए साबित हुआ वरदान!
नक्सलियों के गढ़ बूढापहाड़ में 30 वर्षों के बाद बनाया गया मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों को मतदान के लिए किया जागरूक