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बूढापहाड़ के कई गांव में पहली बार बेखौफ दाखिल होगी जनगणना टीम ! 2024 में इलाके में पहली बार बना था मतदान केंद्र

पलामू: पहली बार जनगणना टीम बिना किसी डर के माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ इलाके में दाखिल होगी. 2011 की जनगणना के दौरान, बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाके में कई ऐसे गांव थे जहां टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वे कई परिवारों तक नहीं पहुंच पाई थी.

2011 के उलट, अब जनगणना टीम को नक्सलियों का खतरा नहीं है. पूरे भारत में जनगणना का काम शुरू हो गया है, और पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का कार्य चल रहा है. बूढ़ा पहाड़ से सटे कई गांवों में हाउस लिस्टिंग शुरू हो गई है. बूढ़ा पहाड़ के अलावा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में कई ऐसे गांव हैं जहां पहली बार बड़ी संख्या में जनगणना टीमें गांवों में घुसेंगी.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

जनगणना कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का खास प्लान

पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ और दूसरे नक्सली इलाकों में जनगणना के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. जनगणना कर्मियों की सुरक्षा पर पिकेट और पुलिस थानों के जरिए नजर रखी जाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो. पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके में एक खास प्लान बनाया है. सभी कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. बूढ़ा पहाड़ इलाके में एक दर्जन अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल कैंप हैं, जबकि नक्सल कॉरिडोर में पहले से ही बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है.

"बूढ़ा पहाड़ एक अहम जगह रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं. इलाके में पुलिस पिकेट और कैंप भी हैं. जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बूढ़ा पहाड़ इलाके में भी जनगणना होनी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. वरीय अधिकारी इस पर निगरानी रख रहे हैं." - किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू

2024 में बूढापहाड़ में पहली बार बना था मतगणना केंद्र