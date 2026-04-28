जनगणना 2027: पहले चरण में 1 मई से 14 मई 2027 के बीच होगी झारखंड में स्व-गणना, अगले साल शुरू होगा दूसरा चरण
झारखंड में जनगणना 2027 की शुरुआत 1 मई से होगी. पहले चरण में स्व-गणना होगी.
Published : April 28, 2026 at 5:46 PM IST
रांची:झारखंड में होने वाली "जनगणना -2027" को लेकर झारखंड के जनगणना निदेशक प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि झारखंड में जनगणना का पहला चरण 01 मई 2026 से 15 मई 2026 तक स्व-गणना की होगी. जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी जानकारी दे सकता है.
वहीं संयुक्त निदेशक सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस बार की जनगणना को बहुत ही व्यवहारिक बनाया गया है. इस बार सरकार ने स्व-गणना की सुविधा प्रदान की है, ताकि जनता अपनी सारी जानकारी खुद भर सकें. उन्होंने बताया कि डिजिटल जनगणना करवाए जाने से सारे आंकड़े तीव्र गति से मिलेंगे. इसमें सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. संयुक्त निदेशक ने बताया कि पहले चरण में शेल्टर और मकानों को सूचीबद्ध किया जाना है. इसमें संस्थागत भवनों की गणना नहीं की जाएगी.
प्रत्येक राज्य सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार प्रथम चरण की गणना का समय का निर्धारण किया है. झारखंड में यह कार्य 01 मई से 15 मई तक स्व-गणना के लिए निर्धारित की गई है. 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य होगा. जिसके तहत 34 कॉलम और 33 प्रश्न होंगे.
लोगों से अधिक से अधिक स्व-गणना करने की अपील
इस दौरान जनगणना निदेशक ने राज्यवासियों से अधिक से अधिक स्व-गणना करने का आह्वान करते हुए यह भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना में भरी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य में तेजी लाने के लिए देशभर में तीन सर्वर बनाए गए हैं. दूसरे चरण में लोगों की गणना 09 फरवरी 2027 से 27 फरवरी 2027 के बीच की जाएगी. उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जाति जनगणना भी देखने को मिलेगी और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे.
उन्होंने बताया कि राज्य में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए सभी सीमाएं फ्रिज रहेंगी. पूरे देश में लगभग 35 लाख कर्मी जनगणना के कार्य में लगाए गए हैं और झारखंड में यह संख्या 77 हजार से कुछ ज्यादा ही है. प्रथम चरण के लिए एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि निर्देशित है. राज्य अपने-अपने सहूलियत के हिसाब से समय का निर्धारण कर सकते हैं. झारखंड सरकार ने 15 जून का समय निर्धारित किया है.
झारखंड में 1 मई 2026 से स्व-गणना
झारखंड में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का आगाज 01 मई 2026 से स्व-गणना से होगी. पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (self-enumeration) कर सकेंगे और 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना प्रगणक घर-घर जाकर मकान चिन्हितिकरण और अन्य कार्य करेंगे. जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची और हाउस लिस्टिंग सहित कुल 33 सवालों के जवाब देने होंगे. दूसरे चरण में पूरे देश भर में एक साथ फरवरी 2027 में जनगणना का कार्य होगा, जिसमें देशवासियों की गणना की जाएगी.
पहला चरण-हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे
भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने झारखंड में शुरू हो रही जनगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसके लिए पूरा शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है. भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर लोगों से आह्वान किया कि वह स्व-गणना जरूर करें.
स्व-गणना कैसे करें? पोर्टल और OTP की सावधानी
भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. संयुक्त निदेशक सतेंद्र गुप्ता ने आम नागरिकों से बढ़-चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की है. 33 सवालों के देने होंगे जवाब. पूछे जाएंगे 33 सवाल, SC/ST की जानकारी भी.
राज्य के जनगणना निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि ये आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और भारत सरकार भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इनका उपयोग करेगी. इसलिए सभी नागरिकों से इन सवालों के जवाब देने में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया गया है.
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