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कोरबा में जनगणना की तैयारी पूरी, देश में पहली बार पूर्ण डिजिटल जनगणना, डेटा भी पूरी तरह सुरक्षित: कलेक्टर

कोरबा: भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना का कार्य 16 से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है. इस संबंध में कोरबा जिला प्रशासन कई माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है. प्रयास है कि आम लोग इस प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सकें. यह पहला अवसर है जब जनता को भी जनगणना से जोड़ा गया है. वह अपना डाटा खुद ही वेबसाइट पर जाकर स्वगणना का विकल्प चुनकर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.

कोरबा जिले में 24 चार्ज हैं. जिसमें 12 तहसील में तहसीलदार चार्ज अधिकारी हैं. 5 नगरीय निकाय में 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी और 1 नगर निगम में 7 जोन ऑफिसर चार्ज अधिकारी बनाए हैं. कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जनगणना, इससे जुड़ी भ्रांतियां और प्रशासन की तैयारी को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की.

इतने लोग करेंगे जनगणना

कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 2073 एचएलबी का गठन किया गया है.

जिले में जनगणना के लिए 2384 प्रगणक और 423 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं.

जिले में लगभग 3000 मैनपावर जनगणना के लिए निर्धारित किए गए हैं.

जनगणना 2027 के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर के प्रशिक्षण 24 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे.

इसके बाद 1 मई से घर-घर जाकर मकान सूचीकरण व मकानों की गणना की जाएगी.

प्रथम चरण मई में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

33 सवालों से मिलेगा डाटा

जनगणना में सुविधाओं से संबंधित 33 सवाल निर्धारित किए गए हैं. जिनके माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण विकास कार्य के लिए किया जाएगा. जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार, गृह मंत्रालय और जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से दिए लिंक का उपयोग कर स्व-गणना पूर्ण कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से ऐप पर साइन-इन कर सकता है. जनगणना से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर सबमिट करने पर एक SEID मिलेगी. मकान सूचीकरण की अवधि 1 मई से 30 गई के दौरान जब प्रगणक आएंगे, तब उन्हें यह आईडी दिखाकर सत्यापित कराया जा सकेगा.

डाटा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित

कलेक्टर ने बताया कि यह पहला अवसर है जब देश में डिजिटल जनगणना की जा रही है. जिसमें लोगों को भी सहभागी बनाया गया है. किसी भी सरकारी स्कीम के पात्रता इस जनगणना पर आधारित नहीं है. कोई भी यदि इस तरह की भ्रामक सूचना देता है, तो उस पर विश्वास ना करें. जनगणना में जो भी डाटा लोगों से लिया जाएगा. उसे कोई भी नहीं देख सकता है. यह सिर्फ संख्यात्मक जानकारी के लिए उपयोग होगा. यह डाटा पूरी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा और पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा.

जनगणना के लिए जो ऐप तैयार किया गया है, वह पूरी तरह से भारतीय है. मैप भी भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है. डिजिटल माध्यम से गणना करने पर समय की बचत होगी और सरकार को गुणवत्तापूर्ण और सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 2073 एचएलबी का गठन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्व-गणना विकल्प का प्रचार

जिले के सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्व-गणना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक नागरिक लिंक का उपयोग कर स्व-गणना करें. कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल संख्या नहीं, बल्कि देश की जनसांख्यिकी (आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, आवास, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता, भाषा, धर्म, और दिव्यांगता आदि) का सबसे विश्वसनीय स्रोत है. ये आंकड़े जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के वितरण का आधार बनते हैं.

फिलहाल सिर्फ मकान की होगी गिनती

प्रथम चरण मई में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी. इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाओं और परिसंपत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी, जो जनसंख्या गणना का आधार तैयार करेगा. द्वितीय चरण जनसंख्या की मुख्य गणना होगी, जिसमें व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण एक निश्चित संदर्भ तिथि पर दर्ज किया जाएगा. जनगणना का दूसरा चरण पहले चरण के पूर्ण होने के बाद फरवरी 2027 में शुरू होगा.