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जनगणना 2027; रायबरेली में शुरू हुई मकानों की गणना, सर्वेक्षण के लिए जरूरी बातें

रायबरेली : भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में शनिवार से रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य शुरू कर दिया गया. अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक (Enumerator) एवं सुपरवाइजर घर-घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करेंगे. जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने प्रगणकों से गंभीरता एवं शत-प्रतिशत सफलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि जनपद में नियुक्त प्रगणकों और सुपरवाइजरों ने शनिवार से अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है. इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जाएंगे. सर्वेक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से कराई जाएगी.





वहीं जिला प्रशासन ने प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों से भीषण गर्मी और तेज धूप में खुद ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नसीहत दी है. प्रशासन ने निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी अपने साथ पेयजल, ओआरएस का पैकेट, गमछा अथवा सिर ढंकने के आवश्यक साधन अनिवार्य रूप से रखें. इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने लोगों से प्रगणकों व सुपरवाइजरों के घर पहुंचने पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग देने की बात कही है.