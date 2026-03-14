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जनगणना के लिए मास्टर्स ट्रेनर हुए ट्रेंड, डेमोस्ट्रेशन के जरिए चुनौतियों से कराया गया अवगत

उत्तराखंड राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य किया जाएगा. उससे 15 दिन पहले यानी 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसे में आगामी जनगणना को देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय तैयारियों में जुटा है. जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण काम यानी ट्रेंड कर्मचारियों की फौज तैयार की जा रही है. ताकि बेहतर ढंग से जनगणना के कार्यों को संपन्न कराया जा सकें. इसी क्रम में निदेशालय ने 23 मास्टर ट्रेनर की फौज को ट्रेंड कर दिया है. ये सभी मास्टर ट्रेनर जिलों में जाकर 555 फील्ड ट्रेनर को ट्रेंड करेंगे. जिसकी प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और ये ट्रेनिंग प्रक्रिया तीन दिनों तक चलेगी.

देहरादून: जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य शुरू होने जा रहा है. जिसके मद्देनजर जनगणना निदेशालय ने मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिए हैं. इन सभी मास्टर ट्रेनर की फील्ड डेमोस्ट्रेशन भी कराया गया है. ऐसे में अब ये मास्टर ट्रेनर प्रदेश के 555 फील्ड ट्रेनर को ट्रेंड करेंगे. हालांकि, डेमोस्ट्रेशन के दौरान तमाम चुनौतियां भी सामने आई, जो जनगणना के दौरान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौंती होगी. यही वजह है की जनगणना का निदेशालय की ओर से ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

जनगणना कार्य निदेशालय ने 23 मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड किया है. इन सभी मास्टर ट्रेनर में 15 जिलों के अधिकारी और 8 जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं. मास्टर ट्रेनर के लिए पौड़ी गढ़वाल एवं उधमसिंह नगर जिले 2-2 अधिकारी और बाकी 11 जिलों से एक-एक अधिकारियों का चयन किया गया है, जिन्हें जनगणना कार्य की ट्रेनिंग दी गई है. ऐसे में अब ये सभी 23 ट्रेंड मास्टर ट्रेनर प्रदेश के सभी जिलों के 555 कर्मचारियों को बतौर फील्ड ट्रेनर के रूप में ट्रेंड किया जाएगा. इसके लिए अगले हफ्ते जिलों में तीन दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जहां ट्रेंड मास्टर ट्रेनर, इन सभी फील्ड ट्रेनर को ट्रेंड करेंगे.

प्रदेश के सभी जिलों में ट्रेंड होंगे सुपरवाइजर्स और एन्यूमरेटर्स

उत्तरकाशी जिले में 152 सुपरवाइजर्स और 876 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

चमोली जिले में 211 सुपरवाइजर्स और 1203 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

रुद्रप्रयाग जिले में 127 सुपरवाइजर्स और 721 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

टिहरी जिले में 317 सुपरवाइजर्स और 1848 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

देहरादून जिले में 613 सुपरवाइजर्स और 3623 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

पौड़ी जिले में 498 सुपरवाइजर्स और 2932 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

पिथौरागढ़ जिले में 285 सुपरवाइजर्स और 1655 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

बागेश्वर जिले में 152 सुपरवाइजर्स और 895 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

अल्मोड़ा जिले में 362 सुपरवाइजर्स और 2117 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

चंपावत जिले में 145 सुपरवाइजर्स और 829 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

नैनीताल जिले में 394 सुपरवाइजर्स और 2318 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

उधमसिंह नगर जिले में 600 सुपरवाइजर्स और 3526 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

हरिद्वार जिले में 644 सुपरवाइजर्स और 3804 एन्यूमरेटर्स ट्रेंड किए जाएंगे

राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य किया जाना है. जिसके लिए प्रदेश के रिजर्व समेत 30,847 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जरूरत होगी. जिसमें 15 मास्टर ट्रेनर, 555 फील्ड ट्रेनर, 4500 सुपरवाइजर और 26,347 एन्यूमरेटर्स (Enumerators) शामिल हैं. ऐसे में इन सभी कर्मचारियों के चयन के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से जिला अधिकारियों को सूची भेजी जा चुकी है. वर्तमान समय में मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड कर दिए गया है. ऐसे में ये मास्टर ट्रेनर जिलों में जाकर फील्ड ट्रेनर को ट्रेंड करेंगे. इसके बाद ये फील्ड ट्रेनर, सुपरवाइजर्स और एन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग देंगे.

देहरादून में मास्टर्स ट्रेनर की ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है. अधिकारियों को बतौर मास्टर्स ट्रेनर के रूप में चार दिवसीय ट्रेनिंग दी गई. साथ ही उनकी फील्ड ट्रेनिंग भी कराई गई. जिसके तहत आसपास के कुछ क्षेत्रों में रिहर्सल के रूप में इन सभी मास्टर्स ट्रेनर को भेजा गया ताकि किस तरह से जनगणना किया जाना है और उस दौरान क्या कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, उनको उसकी जानकारी हो सके.

ईवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय

जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि 23 मास्टर्स ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें 15 अधिकारी जिलों और 8 अधिकारी जनगणना कार्य निदेशालय के हैं. ऐसे में ये सभी मास्टर्स ट्रेनर, प्रदेश भर में नियुक्त होने वाले 555 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेंड करेंगे. इसके बाद यह सभी फील्ड ट्रेनर्स, सुपरवाइजर्स और इन्यूमेरेटर्स को ट्रेंड करेंगे. साथ ही बताया कि फील्ड में जाकर चीजों को एक्सपीरियंस करने से अधिक सीखने को मिलता है.

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