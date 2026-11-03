भविष्य की विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है जनगणना : आनंदीबेन पटेल
जनगणना के सटीक आंकड़ों के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आकलन कर बजट एवं संसाधनों का उचित आवंटन किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:21 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने का महत्वपूर्ण आधार है. जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़ों के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आकलन कर बजट एवं संसाधनों का उचित आवंटन किया जा सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गणना के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार छूटने न पाए तथा प्रत्येक जानकारी सही एवं तथ्यपरक रूप में दर्ज की जाए.
सोमवार को राज्यपाल जन भवन में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई. उत्तर प्रदेश में स्वगणना का कार्य 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक तथा जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक निर्धारित है.
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जनगणना का कार्य दो चरणों में संपन्न किया जा रहा है. प्रथम चरण में मकानों की गणना की गयी तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी. उन्होंने जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना जरूरी.
राज्यपाल ने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, बिजली, दवा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए जनसंख्या के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं का सही आकलन जरूरी है.
उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र अथवा वर्ग को जिस सुविधा की अधिक आवश्यकता है, उसे प्राथमिकता के आधार पर उसका लाभ मिलना चाहिए. स्वास्थ्य क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों, अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन भी सटीक आंकड़ों के आधार पर ही संभव है.
सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें
उन्होंने जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए अभी से सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें.
गणना के उपरांत प्राप्त आंकड़ों का गंभीरता से विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के जर्जर एवं पुराने भवनों तथा उनमें उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का भी समुचित आकलन करने की आवश्यकता बताई, ताकि इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध योजना बनाई जा सके.
जनगणना के जरिये जाने कितने महिलाओं के नाम पर है मकान
राज्यपाल ने आवास संबंधी आंकड़ों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जनगणना के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त की जानी चाहिए कि कितने मकान महिलाओं के नाम पर हैं, कितने वृद्धाश्रम हैं तथा उनमें किस प्रकार के लोगों को आश्रय प्राप्त है. इन आंकड़ों के आधार पर जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में ही आवास एवं मकानों से संबंधित सूचनाओं का सही संकलन किया जाना चाहिए, जिससे पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुविधा हो.
योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सटीक आंकड़े आवश्यक
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सटीक आंकड़े आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि यदि इस अभियान के माध्यम से किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को भी उसके अधिकार के अनुरूप आवास अथवा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण जनसेवा होगी. जनगणना में सहभागिता विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.
जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है जनगणना
विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने कहा कि जनगणना किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को समझने तथा भविष्य की विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है. भारत की जनगणना-2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में प्रगणकों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की.