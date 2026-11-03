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भविष्य की विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है जनगणना : आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं आधार है. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने का महत्वपूर्ण आधार है. जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़ों के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आकलन कर बजट एवं संसाधनों का उचित आवंटन किया जा सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गणना के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार छूटने न पाए तथा प्रत्येक जानकारी सही एवं तथ्यपरक रूप में दर्ज की जाए.

सोमवार को राज्यपाल जन भवन में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई. उत्तर प्रदेश में स्वगणना का कार्य 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक तथा जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक निर्धारित है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं आधार है. (ETV Bharat) इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जनगणना का कार्य दो चरणों में संपन्न किया जा रहा है. प्रथम चरण में मकानों की गणना की गयी तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी. उन्होंने जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना जरूरी. राज्यपाल ने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, बिजली, दवा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए जनसंख्या के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं का सही आकलन जरूरी है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं आधार है. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र अथवा वर्ग को जिस सुविधा की अधिक आवश्यकता है, उसे प्राथमिकता के आधार पर उसका लाभ मिलना चाहिए. स्वास्थ्य क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों, अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन भी सटीक आंकड़ों के आधार पर ही संभव है. सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें उन्होंने जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए अभी से सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जनगणना भविष्य की विकास योजनाओं आधार है. (ETV Bharat)